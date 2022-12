Grayson Waller quiere enfrentarse a Cody Rhodes

Grayson Waller ha tenido una buena carrera en NXT hasta el momento y está posicionado como contendiente al Campeonato NXT de Bron Breakker, a quien espera derrotarlo en un par de semanas cuando llegue el inevitable enfrentamiento en New Year’s Evil, aunque todavía no es oficial. Recordemos que el australiano se ganó esta oportunidad luego de ser el vencedor del primero Iron Survivor Challenge varonil que se llevó a cabo en NXT Deadline.

► Grayson Waller piensa en grande: Evento central de WrestleMania

Más allá de capturar el Campeonato NXT, Grayson Waller tiene fuertes ambiciones que incluyen luchar en el evento central de WrestleMania contra Cody Rhodes. Durante el episodio reciente de WWE After The Bell, Waller le explicó al anfitrión Corey Graves el motivo por el cual quiere desafiar a The American Nightmare.

«Corey, te lo diré. Siempre escuché historias sobre Dusty Rhodes en NXT. Todo el mundo ha contado historias sobre lo increíble que era. Nunca llegué a trabajar con él porque llegué demasiado tarde, pero siempre decía: ‘Ojalá pudiera trabajar con Dusty'».

«Realmente pienso y quiero ver si Cody tiene algo que decir al respecto. Quiero ver lo que tiene que decir al respecto. Él es la vara de medir en este momento cuando se trata de superestrellas. He conocido a Cody antes y cuando entra en una habitación, es una sensación diferente. Es como, ‘Wow, ese es el chico. Si voy al evento principal de WrestleMania, quiero pararme frente al tipo».

Waller concluyó diciendo que quiere ponerse a prueba contra los mejores y considera que Cody Rhodes es el mejor tipo en el elenco para satisfacer sus ansias.