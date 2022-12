Ric Flair es conociendo mundialmente como una leyenda de la lucha libre profesional. ¿Ha habido alguien más grande en cuanto a éxito, popularidad, legado…? Y todos saben como se llama. Luchísticamente. No todos sabrán quizá que su nombre real es Richard Morgan Fliehr. Tampoco es un secreto. Los fans de los encordados lo conocen a la perfección. No obstante, en realidad este no era su nombre de nacimiento. Esto es comprensible que no lo sepa nadie ya que el mismo «Nature Boy» lo supo hace tan solo tres años.

► Fred Phillips, el nombre de nacimiento de Ric Flair

Peacock acaba de lanzar un nuevo documental sobre el dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE titulado ‘Woooooo! Becoming Ric Flair’ en el que siempre controvertido luchador da a conocer que el nombre que le pusieron cuando nació era Fred Phillips. Explica que no tuviera conocimiento sobre este detalle (y otros) diciendo: «Básicamente soy un bebé del mercado negro». Ric Flair era huérfano. Sí que sabíamos que fue adoptado a una temprana edad por el matrimonio Kathleen Kinsmiller Fliehr y Richard Reid Fliehr; ambos ya fallecidos.El legendario guerrero apunta que es posible que lo robaran de manos de sus padres biológicos y que fuera vendido al orfanato. Una historia realmente triste.

Afortundamente, dentro de lo que cabe, a Ric Flair le fue mucho mejor de lo que podría haberle ido. Y le fue a muchos que vivieron historias similares y no pudieron salir adelante como lo hizo él hasta convertirse en toda una leyenda que ha inspirado a incontables luchadores de distintas generaciones.

