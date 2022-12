No suele anunciar AEW con tanta antelación combates para sus shows semanales, y hace ya casi tres semanas que la empresa anunció que Britt Baker y Jamie Hayter lucharán contra Saraya y una gladiadora aún por desvelar en el episodio de Dynamite del 11 de enero.

Tal premura de este anuncio ha coincidido con la marcha de WWE de Sasha Banks, y se dice que para entonces, «The Boss» estará disponible y podría servir de socia de Saraya en dicho combate de duplas. Rumor sobre el que dio cuenta la propia Saraya bajo reciente entrevista con Forbes.

« Siempre he dicho que me encantaría trabajar con Sasha otra vez de la manera que sea , porque es una profesional. Desde el punto de vista luchístico, es una atleta fantástica, no puedes negar su talento. Es fantástica».

«Pienso que cada vez que hay un misterio, todo el mundo piensa directamente en Mercedes [risas] . En plan, directamente: ‘¡Es ella!’ Hay muchas mujeres ahí fuera, no voy a decir que sí ni que no, pero hay muchas candidatas como potencial compañera de equipo .

Y esta vez le tocó el turno a Tony Khan, cuya más reciente entrevista con Fightful (vía Grapsody Podcast) ya está disponible de manera íntegra, y donde, por supuesto, Will Washington, Philip Lindsey y Righteous Reg no se privaron de preguntar por esa misteriosa compañera de dupla de Saraya. Sin embargo, la respuesta de Khan lució básicamente como un paso adelante y otro atrás.

«No puedo hablar en estos momentos. No creo que me corresponda ahora mismo. Bueno, enero sin duda vais a averiguar quién es. Lo sabréis en enero, pero decirlo ahora no es algo que sirva a mis intereses. Citando a Gerri Kellman de ‘Sucession’: ‘¿Cómo sirve eso a mis intereses?’ [risas]»