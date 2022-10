Matt Hardy: «Chris Jericho es para AEW lo mismo que fue Hulk Hogan para WCW»

Que All Elite Wrestling contratara a Chris Jericho en sus inicios tal vez fue la mejor decisión de todas las tomadas por la empresa durante sus tres años de vida. Todo producto novel necesita de un gran nombre que lo impulse, y Jericho cumplió con su tarea de sobresaliente manera, protagonizando el reinado, bajo opinión personal, más divertido hasta el momento en AEW.

WCW, irremediablemente, suele mencionarse como predecesora espiritual de AEW, así que las similitudes entre Hulk Hogan y Chris Jericho lucían previsibles, pese a que en última instancia, «The Inmortal» fuese uno de los artífices del hundimiento de la extinta compañía de Ted Turner.

Allá por abril de 2020, The Young Bucks trazaron la comparativa, y no olvidaron el mencionado matiz.

«Y Jericho también ve todos los combates . La gente no se da cuenta que él es el tipo que nos lleva a un lado y nos dice, ‘Esto estuvo genial, pero podrías hacer mejor esto otro’. No tenemos suficientes tipos así en la industria».

«La mayoría de luchadores quieren mantenerse en la cima, y no les importa nada más . La actitud predominante en este negocio es normalmente la de, ‘Quiero que lo hagas bien, pero no tan bien como yo’. Jericho quiere que todo el mundo ascienda. Tomamos la decisión correcta. Mira lo que ha hecho con Darby Allin . Aquellos combates con Jungle Boy y Scorpio Sky también fueron muy importantes.

Dos años y medio después de aquellas declaraciones de los Bucks, Matt Hardy suscribe el símil de los vicepresidentes ejecutivos bajo reciente entrega de ‘The Extreme Life of Matt Hardy’, y añade que Jericho es candidato a la consideración de mejor luchador de todos los tiempos.

