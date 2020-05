WWE habría dado pistas en Raw sobre un combate para SummerSlam 2020

Sólo era cuestión de tiempo para que Edge respondiera afirmativamente al reto lanzado por Randy Orton. Ayer, durante WWE Raw, "The Viper" logró lo que se proponía: meterse en la cabeza de "The Rated-R Superstar" a fin de que este aceptara enfrentarlo en Backlash 2020, después de que la semana pasada abriera la herida que pareció cerrarse con el "Last Man Standing" que protagonizaron en WrestleMania 36. Y parece que la inquina se extenderá hasta SummerSlam 2020.

► La necesidad de una apuesta segura para SummerSlam 2020

De nuevo, Charly Caruso volvió a vender esta revancha como el potencial "mejor combate de lucha libre del mundo", debido a que en esta ocasión,veremos un tradicional mano a mano sin mayores estipulaciones de por medio (y que conecta con el que disputaron en el PPV Over The Limit 2010, que concluyó sin resultado debido a una lesión de Edge).

Y considerando el desarrollo habitual de las rivalidades en WWE, resulta muy posible que haya una trilogía.

Primeramente, para darle sentido a este próximo combate en Backlash 2020. Una derrota de Edge daría el giro dramático y nudo necesarios a la historia, ya que luciría absurdo que Orton continuara con las hostilidades para perder una segunda vez de manera consecutiva, lo que pondría fin a la pugna. Así, de salir vencedor, la pelota estaría entonces en el tejado de Edge, quien querría demostrar de una vez por todas que es mejor que Orton como hombre y como luchador en SummerSlam 2020.

En segundo lugar, por la envergadura de SummerSlam 2020, el PPV con más solera de WWE tras WrestleMania, y que podría inaugurar la "nueva normalidad" en el Imperio McMahon, pues según se rumora, Vince McMahon tiene entre ceja y ceja llevarlo a cabo con público desde el Performance Center de Orlando, tras el anuncio del alcalde de Boston de que no habrá eventos multitudinarios en esta ciudad durante el verano. Una pretensión que quizás lo lleve a posponer SummerSlam 2020 para septiembre, si bien ya sabemos que el "Chairman" no es muy partidario de tales aplazamientos, recordando lo sucedido con WrestleMania 36.