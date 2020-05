Mark Henry está retirado desde 2018, al menos fue entonces cuando disputó su último combate, aunque no era un luchador en activo, sino que hizo una aparición ocasional en WWE. Aún así, continúa guerreando, actualmente con Lio Rush. El miembro del Salón de la Fama del imperio de Vince McMahon no dudó en alzar la voz para reprender a la ahora ex Superestrella por sus supuestas faltas de respeto a los veteranos, entre otros incidentes. Y si bien durante unos meses la cosa no fue a más, en los últimos días han vuelto a dedicarse algunos mensajes.

► Acusan a Hulk Hogan de racista

Antes de nada aclarar que el "Hombre Más Fuerte del Mundo" no ha tenido ningún problema recientemente con Hulk Hogan. Aunque cabe mencionarse que en el pasado Henry sí comentó que este tenía que hacer un poco más para que la gente olvidara sus declaraciones racistas. Por eso tampoco vamos a decir que no existan. Sea como sea la relación entre ambos, porque eso solo lo saben ellos, Henry contestó así cuando un usuario de Twitter cargó contra el "Hulkster":

damn internet is undefeated https://t.co/MIQJXpadGi — TheMarkHenry (@TheMarkHenry) May 18, 2020

— La gente ha hablado. Terry Bollea sigue siendo basura racista. Bendiciones para todos. Estén a salvo. — El maldito internet está invicto.

El productor de WWE prefiere no meterse en jardines comentando cual es su opinión contra HH, pues no es la mejor, pero igualmente muchos piensan que podría haber roto una lanza en su favor, como sí hubiera hecho con muchos otros.

Mientras, Hogan prefiere ir a lo suyo, alejándose de cualquier polémica, al menos todo lo que pueda. Por eso no responde a publicaciones como la del fanático mencionado. Más bien prefiere hablar de otros temas.