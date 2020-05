¿Ha dado WWE reveladora pista sobre la ganadora del maletín de Money in the Bank 2020?

Al contrario que el combate masculino, ya conocíamos la relación completa de participantes de la lucha femenil de escaleras de Money in the Bank 2020 desde la semana pasada: Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Lacey Evans y Carmella.

Y ciertamente, según está promocionando WWE la contienda, no existe una favorita clara para hacerse con el maletín que podría convertirla en próxima monarca de Raw o SmackDown. Aunque un anuncio realizado ayer por el Imperio McMahon redujo a priori el filtro de opciones: Becky Lynch estará el próximo lunes en el show rojo para confrontar a la ganadora de este domingo.

► Money in the Bank 2020: la próxima retadora de Becky Lynch

Hecho que llevó a Dave Meltzer, bajo la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, a especular con que entonces, Asuka, Shayna Baszler y Nia Jax son las únicas candidatas viables, debido a su pertenencia a la marca roja. Sin embargo, en dicho anuncio, también se incluía a Dana Brooke, Lacey Evans y Carmella. Sólo cabe pensar que WWE abre la puerta a un choque entre marcas.

Si recordamos la edición de Money in the Bank del pasado año, el canjeo de Bayley sobre Charlotte Flair, así como la victoria de esta minutos antes, devolvieron al Campeonato SmackDown a su marca, después de que Lynch lo portara durante unos meses. No obstante, una separación poco consistente entre el show rojo y el azul, hasta que en teoría, el último WWE Draft puso fin a la "Wild Card Rule".

Les dejo con el resto del cartel de Money in the Bank 2020, que recuerden se emitirá este domingo día 10.

LUCHA FEMENIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

LUCHA VARONIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Tamina

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party