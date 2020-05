El 2 de junio de 1983, hace casi 37 años, se llevó a cabo el combate de Hulk Hogan contra Antonio Inoki; ambos disputaban la gran final de la primera edición del torneo IWGP League y ante la sorpresa de los 13,000 aficionados que se reunieron en el antiguo Kuramae Kokugikan de Tokio, el rubio Hogan venció al ídolo Inoki, proclamándose vencedor de la contienda.

El resultado dio lugar a mucha controversia, misma continúa hasta nuestros días, no sólo por la forma en que terminó la lucha y las varias historias que surgieron en torno a ella; además, está el debate de considerar o no a Hogan como campeón IWGP. Hace unos días, njpwworld, el servicio stream de NJPW, liberó para sus suscriptores esta histórica lucha, de la que es justo hacer un análisis más completo.

En 1981, Antonio Inoki, en su carácter de presidente, desactivó algunos de los campeonatos que se disputaban en NJPW (a falta de propios), pero que no pertenecían a la empresa. Así, títulos como el Campeonato de Peso Completo All Asia Heavyweight, el Campeonato de Peso Completo NWF, El Campeonato de Peso Completo IWA y El Campeonato de Parejas All Asia quedaron fuera de circulación. Otros, como el Campeonato Mundial de Peso Completo UWA y el Campeonato Mundial de Peso Completo WWF (antecesor del actual Campeonato WWE) continuaron exponiéndose mientras la alianza laboral con las correspondientes empresas continuó.

En 1983 se llevó a cabo el primer torneo IWGP League, una competencia comprendida del 6 de mayo al 2 de junio de 1983 con 28 jornadas de actividad, donde el premio sería el cinturón del Campeonato Internacional Wrestling Grand Prix.

En la contienda participaron 10 luchadores, considerados como los mejores pesos completos de la época. Así, México estuvo representado por Canek (campeón Mundial UWA) y Enrique Vera, el tremendo león de Occidente. Otros de los participantes fueron André The Giant, Big John Studd, Killer Khan, Otto Wanz (campeón Mundial CWA), Akira Maeda (campeón europeo de Peso Completo), Rusher Kimura (campeón de Peso Completo IWA), Hulk Hogan y Antonio Inoki (campeón de Peso Completo NWF).

Al término de 27 días de competencia, sólo dos hombres lideraron en el torneo, Hulk Hogan y Antonio Inoki, ambos lograron 7 victorias, una derrota (los dos ante André the Giant) y un empate (cuando les correspondió enfrentarse entre sí), por lo que aseguraron su pase a la gran final para el día 2 de junio.

Desde su primer viaje a Japón, en 1980, Hogan había destacado por su gran carisma y entrega en cada lucha en la que participaba, enfrentando a gladiadores de la talla de Tatsumi Fujinami, Riki Choshu, Strong Kobayashi, Seiji Sakaguchi, Tiger Jeet Singh, entre otros. Esto le había dado fama y popularidad entre el público nipón.

En 1983, la Hulkmania se encontraba en crecimiento en los Estados Unidos. A fin de consolidar esa popularidad a nivel mundial, Hogan aceptó participar en la IWGP League, competencia que le pareció novedosa ya que se pretendía mostrar quién era el luchador más fuerte de NJPW, de entre un grupo de 10 excelentes gladiadores. El nuevo cinturón NO era un título defendido, el ganador de la competencia sería considerado el luchador a vencer en la empresa.

Hulk Hogan y Antonio Inoki llegaron a su cita con el destino; el recinto lucía abarrotado y obviamente el favorito era el luchador de casa. Ambos se conocían perfectamente, ya que habían trabajado juntos, como aliados o como rivales, en un sinfín de ocasiones.

En el curso de la batalla, Inoki muchas veces tomó la iniciativa, pareciendo llevar ventaja. Pero Hogan lucía muy fuerte y respondió a cada uno de los ataques que Inoki le propinó.

Técnica, poder y habilidad fueron los tres factores que jugaron a favor de Hogan durante el encuentro y conforme transcurrían los minutos, el físico de Inoki fue minando.

Letal resultó el Axe Bomber de Hogan (castigo que usaba comúnmente en el Lejano Oriente en lugar del Immortal Legdrop), afectando seriamente el cuello y la cabeza de su rival. Durante toda la lucha los aficionados no dejaban de apoyar al japonés gritando sin cesar: ¡I-no-ki! ¡I-no-ki!

La batalla se iba tornando cada vez más reñida, hasta que Inoki intentó, de manera imprudente, un Airplane Spin. Ambos salieron del ring y Hogan atacó la parte posterior de la cabeza de Inoki con un Axe Bomber. La frente de Inoki se proyectó contra uno de los postes esquineros, quedando muy mal herido.

Hogan regresó sin problemas al ring, pero cuando Inoki apenas se había apoyado en la esquina del enlonado cuando fue proyectado por otro Axe Bomber, cayendo inconsciente.

El público reunido en el Kuramae Kokugikan no daba crédito a lo que veía; desesperados, los miembros del staff intentaron reanimar a Inoki, incluso lo subieron al enlonado, mientra Hogan pedía que aplicaran la cuenta y el público gritaba.

Finalmente, el réferi contó y decretó el triunfo de Hulk Hogan proclamándose el vencedor de la primera IWGP League.

La noticia de la caída de Antonio Inoki fue mayúscula y tuvo gran resonancia en Japón. Los noticieros de televisión hicieron eco del resultado que catapultó hasta las nubes la popularidad de Hulk Hogan.

Hubo quien dijo que Antonio Inoki había luchado lastimado y que su lesión se agravó a lo largo de los 28 días que duró el torneo, por lo que llegó a la gran final físicamente minado. Además, Riki Choshu había salido de la empresa a unos días de iniciar la competencia, por no haber sido seleccionado a participar en la misma, y esto había sido un fuerte golpe en el ánimo del presidente de NJPW.

También se mencionó que Hogan lo noqueó legítimamente, por lo que Inoki no pudo cumplir con su objetivo inicial de llevarse ésta competencia.

Otra teoría, más exagerada, es que Inoki aprovechó el momento del golpe para fingir un desmayo, ser trasladado a un hospital y escapar de unos acreedores.

Cualquiera que haya sido el motivo, no deja de ser un rumor; pero no le quita al momento ser uno de los más controvertidos en la historia de NJPW. Al año siguiente, Inoki ganaría el torneo y se enfrentaría Hogan, arrebatándole el premio por una extraña decisión. Después de eso, las apariciones de Hogan en Japón se fueron espaciando por la carga de trabajo que tenía en los Estados Unidos. Sería hasta 1990 cuando regresaría al Lejano Oriente.

Otro de los puntos de controversia es definir si Hulk Hogan encabeza la lista de Campeones de Peso Completo IWGP.

La confusión radica en que la IWGP League premiaba al ganador con el Campeonato Internacional Wrestling Grand Prix, un primer intento de tener un título propio. Pero la regla indicaba que este premio se disputaría anualmente. El ganador de la siguiente edición sería el contendiente número uno al cetro y así sucesivamente, cada año.

La IWGP League se celebró entre 1983 y 1987. En ese año, el Campeonato IWGP se declaró inactivo y fue cuando se introdujo el Campeonato de Peso Completo IWGP, donde el monarca inaugural (por cierto, Antonio Inoki) lo defendería de manera regular y no cada año como parte de un torneo.

Por lo anterior, NJPW NO considera al Campeonato Internacional Wrestling Grand Prix como un título oficial, más bien es un trofeo de un torneo, por los que los ganadores de la IWGP League, Hulk Hogan incluido, no figuran en listado de monarcas de peso completo de la empresa, a pesar de que él diga lo contrario...

People always say I was 12 times champion but why does everyone forget that I was the first IWGP Heavyweight Champ, brother?! Make it 13 times Champ brother HH pic.twitter.com/DbLKtV34dz

— Hulk Hogan (@HulkHogan) May 10, 2019