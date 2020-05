Jim Ross llegó a WWE en 1993, y ya tenía una amplia experiencia de 19 años en la industria de la lucha libre, especialmente en Jim Crockett Promotions y en WCW, en donde se convirtió rápidamente en el comentarista líder y luego entró al equipo de programación, sin embargo, tuvo problemas con Eric Bischoff y cuando este fue promotido a productor ejecutivo en 1993, sacó a Ross de la mesa de comentarios y este decidió renunciar, siendo contratado por WWF ese mismo año y debutó en WrestleMania IX. Su trabajo fue tan bueno que pronto tuvo otras funciones, destacando la de director ejecutivo de relaciones con el talento.

► Odio hacia Jim Ross en WWE

Al respecto, Booker T dijo en la más reciente edición de su podcast Hall of Fame, que muchos de los luchadores que llegaron de WCW a WWE en 2001 le tenían odio porque les prometió mucho dinero, pero finalmente WWE no desembolsó y la suma que la mayoría ganaba no era igual a lo que ganaban en WCW.

"Yo no tengo ni tuve ningún problema con Jim Ross, pero oí que muchas personas estaban hablan acerca de su garantía base cuando llegaron de WCW. Muchos muchos hablaron de eso. Yo no escuché esas historias en ese momento, pero las he oído ahora debido a la era del Internet, ¿saben a qué me refiero? En las redes sociales he escuchado estas historias de que 'el hombre me ofreció tanto dinero, me ofreció esto y lo otro'. Recuerdo la garantía base que recibí como pago: estaba endemoniadamente feliz.

"Estaba muy bien con ese dinero. No era que estuviera ganando como en WCW, pero era mucho dinero. Siempre le decía a Jim Ross que estaba bien con esa cifra, y Jim me decía que podría ganar todo lo que quisiera, pero en realidad no fue así. No ganaba como WCW y luego entendí que WWE tenía un sistema diferente para pagarle a sus Superestrellas. En realidad, todos los años que estuve como luchador en WWE gané lo mínimo de la garantía prometida. Eso sí, era un lujo tener ese salario.

"Ahora, regresando a lo de Jim Ross, sin duda estaba en un lugar que nadie envidaba dentro de la empresa, porque tenía la obligación de contratar y despedir luchadores. Entiendo lo difícil que debe haber sido eso. JR tuvo que despedir amigos mientras hacía ese trabajo y muchos de sus amigos y otros luchadores pudieron haber tenido problemas con Jim Ross y odiarlo por cuánto estaban ganando".