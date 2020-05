El día en que Seth Rollins conquistó Money in the Bank

Este fin de semana se celebra el que es conocido por todos, de manera extra oficial, como el 5 gran PPV del año en WWE, Money in the Bank con Seth Rollins como uno de los protagonistas, como dejó claro en la entrevista previa al evento.

No podemos evitar recordar el que fuera uno de los momentos más memorables de la historia del maletín, el momento en que Seth Rollins subía a lo más alto de la escalera para hacerse con el contrato que le daba carta blanca para luchar por el Campeonato Mundial en cualquier momento y en cualquier lugar.

A lo largo de casi 365 días, Seth Rollins forjó al mejor Rollins que recordamos desde que abandonara The Shield. Se hizo un hueco en lo más alto del elenco principal de WWE en solitario y quizás lo más importante es que todo ello tuvo un final feliz cuando consiguió canjear el maletín en uno de los momentos más icónicos en la historia de WrestleMania, fue en WrestleMania 31 interviniendo en el combate entre Brock Lesnar y Roman Reigns. Pero, ¿cómo fue el día en que comenzó todo?

► Cuando Seth Rollins conquistó Money in the Bank

Ya ha llovido desde que en 2014 Seth Rollins se hizo con el maletín de Money in the Bank, aunque parece que fue ayer. Más de 15,000 aficionados fueron testigos, un 29 de junio en el TD Garden de Boston, de una de las noches a recordar en la historia reciente de la compañía.

Seth Rollins, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Jack Swagger, Kofi Kingston y Rob Van Dam eran los protagonistas de uno de los dos combates con escaleras de aquella noche. Éste era por el maletín, aunque para cerrar el evento John Cena se coronó campeón mundial de los pesos completos descolgando el cinturón y dejando atrás a Alberto del Río, Bray Wyatt, Cesaro, Kane, Randy Orton, Roman Reigns y Sheamus.

Era el momento más caliente de Seth Rollins que acababa de traicionar a The Shield pocos días antes (el 2 de junio) para unirse a The Authority, comandada por Triple H y Stephanie McMahon, y este golpe efecto tuvo sus primeras consecuencias en Money in the Bank cuando Kane aparecía de la nada para ayudar al Arquitecto a vencer el combate. No es de extrañar que dos noches antes, durante las grabaciones de SmackDown, Hunter ya anunciara a todos que el ganador de Money in the Bank sería Rollins. Ya lo tenía todo planeado.

Llegar, ver y vencer. Seth Rollins se convirtió en dueño del maletín más preciado en su primera participación en un combate de este tipo, algo que ya es historia y que seguirá siendo recordado cada año por estas fechas en las que se celebra MITB.

► Camino a la gloria

Con Seth Rollins como amenaza principal para el Campeón Mundial, comenzó así su primera rivalidad en solitario, en este caso frente al que fuera su compañero de equipo Dean Ambrose al que derrotó en dos ocasiones consecutivas, Battleground y SummerSlam. Pero la cosa no quedó ahí ya que Ambrose siguió persiguiendo a Seth Rollins hasta el punto que éste tuvo que hacerse con los servicios de J&J Security (Jamie Noble y Joey Mercury). Esta rivalidad finalizaría en Hell in a Cell después de que Ambrose fuera atacado por Bray Wyatt.

Se abría una nueva ventana para que Seth estrenara rivalidad, en este caso contra John Cena. Tras dejarse entrever sus más y sus menos en Survivor Series, ambos volvían a verse las caras en TLC, combate que se llevó Cena. Entrados ya el 2015, Rollins tenía la oportunidad de competir por el Campeonato Mundial sin ni siquiera usar el maletín. Era Royal Rumble 2015 cuando entró a formar parte de una triple amenaza en la que se enfrentaría a John Cena y al campeón Brock Lesnar, con victoria para este último.

Y llegamos así a WrestleMania 31 donde, como ya hemos dicho, Seth Rollins canjeaba el maletín al interferir en el combate por el Campeonato Mundial entre Brock Lesnar y Roman Reigns. Era la primera vez que el maletín de Money in the Bank se canjeaba en WrestleMania, momento icónico con el que ahora sueñan todas las Superestrellas.

Recuerda que este domingo 10 de mayo será Money in the Bank 2020 y tendrás una cobertura muy especial de todo el evento en SÚPER LUCHAS.