Todo el mundo recuerda a The Ultimate Warrior por su gran trabajo en la industria de la lucha libre profesional, y el gran apogeo que tuvo con el público de WWF. Sin embargo, algunas personas también lo recuerdan no de la mejor forma. Esto, porque a lo largo de sus años tuvo polémicas por comentarios racistas, elitistas y homofóbicos. Recientemente, Jim Ross recordó la vida y carrera de Warrior y dijo que no le tenía ni le tuvo mucho respeto a James Brian Hellwig en su podcast Grilling JR.

► Jim Ross no respeta a Ultimate Warrior

"Creo que fue un dolor enorme en el trasero desde el primer día. Y no es que esté hablando mal de los muertos. Bueno, miren, Conrad Thompson me hizo esta pregunta, y estábamos hablando de cómo Warrior juega un papel importante hasta cierto punto en el viaje de la lucha libre. Pero, tenía un ego masivo, sabiendo que él no era muy hábil dentro del ring y sabiendo que su forma de venderse número uno era su físico y su carisma, que en gran parte se creó a través de la música, las luces y la pirotecnia y cosas de esa naturaleza, y no era una buena persona en mi opinión, esa es mi opinión.

"No estoy mintiendo o contando la historia que escuché de alguien, esto no es un rumor ni una insinuación, les estoy contando lo que yo vi y no pienso que el tipo fue una buena persona. Siempre parecía estar en el centro de la controversia, lo que no siempre es bueno, y aparentemente, siempre estaba buscando que su día de pago fuera lo más fácil posible. Por lo tanto, no tenía ni tengo mucho respeto por The Ultimate Warrior, para ser honesto.

"Creo que no era una buena persona, usaba lenguaje extremadamente grosero y abusivo enfrente de mujeres de todas las edades, lo que vi con mis propios ojos y me parecía ridículo. "Sin embargo, me entristece que haya fallecido. Me alegra que haya tenido su momento al sol antes de morir, realmente me alegra, por el bien de sus fanáticos y su familia. Estoy triste porque dejó dos hermosas hijas y una encantadora esposa al morir, pero tienes que ser honesto".