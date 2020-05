En la mañana del día de hoy, el gerente general de NXT, William Regal, anunció en The Bump que durante el episodio de esta noche de la marca amarilla, Shawn Michaels y Triple H iban a realizar un gran anuncio, lo cual puede que le haya dado un impulso a los ratings de NXT, ya lo veremos. Y finalmente, se hizo oficial ese anuncio y es que regresa In Your House, el extinto PPV de WWF. Tendrá lugar como un NXT TakeOver especial.

Do you mind if we crash at your place...

...because we're TAKING OVER!#NXTTakeOver: In Your House will stream on @WWENetwork on Sunday, June 7th! #WWENXT @ShawnMichaels @TripleH @WWERoadDogg pic.twitter.com/sF6531SMaP

— WWE NXT (@WWENXT) May 14, 2020