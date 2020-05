Abner Mares habló de Ryan García

Abner Mares habló del intercambio de tuits entre él y Ryan García.

Todo comenzó cuando Ryan retó a Henry Cejudo a una pelea de box.

Henry le contestó que se fuera al diablo.

García reviró diciéndole que no le fuera a pasar lo que a Conor McGregor.

Para esto, Abner comentó que es tonto lanzar retos a leyendas cuando no has logrado nada.

Y Ryan se puso contestón y le dijo que lo noquearía cuando quisiera. Además lo llamó anciano.

Luego le hicieron una entrevista en Telemundo a Abner preguntándole qué había pasado.

Mares mencionó que su comentario salió porque le pareció una falta de respeto de Ryan a Henry.

También le pareció falta de respeto que hablara de noquearlo en un round.

Abner Mares habló de pelear con Ryan si Oscar de la Hoya se lo permitía.

Y cerró con un tuit en el que dijo:

Ok so I made my call.. the ball is on your court. But like usual nothing is going to happen because you just love calling everyone out and not really wanting it.

— ABNER MARES (@abnermares) May 13, 2020