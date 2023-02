Poco a poco, Hijo del Vikingo diversifica sus implicaciones competitivas sobre suelo estadounidense. Si su primer combate allí fue bajo el paraguas de AAA —compañía con la que tiene contrato— durante un evento no televisado desde Tempe (Arizona), el 3 de diciembre, posteriormente debutó en GCW, para después hacer lo propio en los rings de DEFY Wrestling.

Pero a partir de enero, Hijo del Vikingo conquistó nuevas promotoras, como Pro Wrestling Guerrilla, y especialmente Warrior Wrestling, donde ganó el Campeonato de Lucha el pasado 21 de enero, que había quedado vacante luego de que su entonces portador, Sam Adonis, no pudiera presentarse. Este último fin de semana, Hijo del Vikingo tuvo su primera defensa del cetro, saliendo victorioso ante Black Taurus, Aramis y Aeroboy.

Y el Megacampeón AAA tiene previsto volver a GCW una vez arranque el próximo mes. Según anuncia la promotora de Brett Lauderdale, Hijo del Vikingo batallará contra Alex Zayne en el evento Holy Smokes del 4 de marzo. Un Alex Zayne también de regreso, luego de casi medio año dejándose ver por los rings de NJPW. Su más reciente encuentro en GCW se remonta al show The People vs. GCW del 29 de julio.

*AC UPDATE*



Just Signed for March 4:



EL HIJO DEL VIKINGO

vs

ALEX ZAYNE



Plus:

JANELA vs VENY

YAMASHITA vs KIRK

DREW PARKER vs JWM

BLAKE vs AKIRA

MACIZOS vs SAT

EFFY vs SLADE

MAKI ITOH

+more



3/4 – 8PM