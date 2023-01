Mientras otras promotoras buscan a los talentos para convencerlos de estar en sus shows, Game Changer Wrestling se ha convertido en una suerte de Meca de la escena “indie” de los Estados Unidos donde todos los que pretenden ser ilustres buscan competir.

Hijo del Vikingo quiere hacerse un nombre en EEUU, desde que por fin tiene los permisos necesarios para luchar fuera de México, y la vía de GCW le sirve de gran ayuda. Sobre todo, después de levantarse dos semanas atrás ese criticado “veto” de AAA sobre la emisión de sus combates, permitiéndonos ver su más reciente allí, durante el evento Don’t Talk To Me.

Luz verde que esperemos se mantenga hasta la primavera, porque Joey Janela ha anunciado la presencia de Hijo del Vikingo en su tradicional Spring Break, a celebrarse el 31 de marzo. Y la lucha que Janela reserva para el Megacampeón AAA allí tiene visos de quedar incluida entre lo más selecto del 2023, pues irá contra Mike Bailey.

Nunca antes rivales, Hijo del Vikingo y Bailey tienen historias similares a sus espaldas en lo referido a su viabilidad competitiva sobre suelo yanqui. “Speedball” tuvo que soportar un veto de cinco años, mientras Hijo del Vikingo no pudo debutar allí hasta el pasado octubre por los farragosos trámites de visado.

Match of the year incoming, coudnt wait to announce this one!!

1st time ever @vikingo_aaa vs @SpeedballBailey

Warning get your tickets now it will 100% sell out this week! https://t.co/rCV0dqTOyD pic.twitter.com/FFUQApAwHy

— “The Bad Boy” Joey Janela (@JANELABABY) January 31, 2023