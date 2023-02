Drew Parker anuncia que dejará el “deathmatch”

Lució sorpresiva la derrota de Drew Parker el pasado día 2 en FREEDOMS Go Beyond The Limit, donde Violento Jack le arrebató el título mundial de dicha promotora nipona luego de un gran “deathmatch” como estelar. No porque Parker llevara poco tiempo con la correa, pues la conquistó el pasado agosto, sino porque su popularidad y buen hacer sobre el ring lo convertían en un campeón idóneo.

Y hoy hemos conocido la presumible razón. A través de redes sociales, Parker reveló que aparcará la lucha extrema el próximo mes.

«Lo pensé durante mucho tiempo y fue difícil, pero he decidido terminar con los deathmatches. Pensé muchísimo en ello y cualquier persona cercana sabe que esto se veía venir desde hace un tiempo; y esto ya no es para mí. Mi combate con John Wayne Murdoch en GCW en marzo será seguramente mi último ‘deathmatch’ y se acabó. Gracias».

► Ya no más “The Deathmatch Prince”

Han sido pues seis años de aventura extrema para Parker, quien quiso incursionar en, como él mismo lo denomina, el “live-action horror”, siendo uno de los principales responsables de que la lucha extrema recobrase vida dentro del ámbito europeo —especialmente sobre las islas británicas—, pero también mundial (AEW anunció ayer, sin ir más lejos, un “deathmatch” para su PPV Revolution).

Si bien el ámbito de lo “hardcore” pierde un talento generacional, espero que la lucha “estándar” gane uno a largo plazo, pues parece que su salud está detrás de tal decisión. Con 25 años, en su plenitud, Parker no querrá ver acortada su carrera; inevitable consecuencia para todos los gladiadores especializados en deathmatches.

Parker cuelga el tubo fluorescente y lo hace dejando, como un servidor señaló el pasado agosto, un hito extremo hasta ahora nunca logrado por nadie: conquistar los tres oros de mayor relevancia del género extremo; véase, el Campeonato de Peso Completo Deathmatch BJW, el Campeonato Ultraviolento GCW y el Campeonato Mundial King of FREEDOM. Todo, en menos de un año.