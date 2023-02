Gunther, satisfecho con su breve careo con Brock Lesnar

Gunther se ha mantenido como Campeón Intercontinental por más de 250 días luego de que lo obtuviera en un episodio de SmackDown en junio del año pasado al derrotar a Ricochet, y teniendo su última defensa exitosa contra Madcap Moss el viernes pasado. Desde entonces, The Ring General se ha mantenido imparable, y en el reciente Royal Rumble consolidó su estatus de estrella al romper el récord de mayor duración para un combate de treinta hombres, sin mencionar que fue el hombre que mayor número de eliminaciones logró en el tradicional combate, donde tuvo un breve careo con Brock Lesnar antes de que Bobby Lashley arruinara un posible enfrentamiento en el ring.

► Para Gunther, Brock Lesnar es el “jefe final”

En WWE Elimination Chamber, Brock Lesnar y Bobby Lashley pusieron fin a su trilogía, por ahora, luego de que The All Mighty obtuvo la victoria por descalificación después de que The Beast Incarnate lo atacó con un golpe bajo, que no contentó a muchos dentro del Universo WWE. No obstante, ambos podrían tomar caminos separados rumbo a WrestleMania 39, con Wyatt probablemente retando a Lashley, si consideramos los eventos del último Friday Night SmackDown, mientras que en el último Monday Night Raw, Omos desafió a Lesnar a un combate para dicho evento, cuya respuesta está pendiente.

El segmento de este lunes llegó como una gran sorpresa a todo el Universo WWE, quienes han estado esperando ver un enfrentamiento entre Brock Lesnar y Gunther en WrestleMania 39. Si bien nada está escrito en piedra todavía, es probable que este enfrentamiento en particular no se dé tan pronto como muchos quisieran.

A pesar de esto, el actual Campeón Intercontinental WWE, Gunther, todavía piensa en tener una lucha de ensueño contra Brock Lesnar en WrestleMania 39, pero en la reciente edición de WWE After the Bell, The Ring General hizo referencia al encuentro que tuvieron en el reciente Royal Rumble e indicó estar satisfecho por el momento con ese momento.

“Así que creo que ese pequeño momento que tuve con él allí, eso era todo lo que necesitaba en este momento, porque esa fue solo la confirmación de la vida real, si eso tiene sentido, que la gente está dispuesta a esto. La gente me retrataba como una especie de jefe final a veces, y si tengo un jefe final, creo que Brock es el indicado”.

Habrá que ver qué planes tiene WWE para estos dos grandes luchadores en WrestleMania 39. Si bien muchos esperan que ambos se enfrenten en este evento, es posible que todavía continúen por caminos separados por un tiempo más.