NOAH: Resultados “Keiji Muto Gran Final”

El majestuoso Tokyo Dome fue el recinto que albergó el magno evento “Keiji Muto Gran Final”, que puso punto final a 38 años de carrera profesional de Keiji Mutoh.

► “Keiji Muto Gran Final”

Para esta gran despedida del legendario gladiador, se dieron cita poco más de 30000 aficionados; participaron 58 luchadores (incluidos tres mexicanos) en once combates. Para muchos de ellos, fue quizá la primera y única ocasión que pisaron el ring del Tokyo Dome.

GLG (Anthony Greene, Jack Morris y Jake Lee) lucieron apabullantes ante Sugiura Army (Takashi Sugiura y Timothy Thatcher) y Satoshi Kojima. Fue un choque breve pero intenso; tras la lucha, Satoshi Kojima manifestó que se dará un tiempo de descando de sus participaciones en NOAH:

La turbulenta división junior tuvo presencia en un duelo de cinco contra cinco, donde Chris Ridgeway, Daga, Eita, HAYATA y Yoshinari Ogawa se impusieron a Alejandro, Atsushi Kotoge, Junta Miyawaki, Seiki Yoshioka y YO-HEY.

En el duelo NOAH contra Dragon Gate, El Hijo del Dr. Wagner Jr., Naomichi Marufuji y Ninja Mack doblegaron a Z-Brats (Diamante, KAI y Shun Skywalker). KAI fue uno de los asistentes de Mutoh en su época de Wrestle-1.

Uno de los choques esperados era el de NOAH contra AJPW, especialmente el duelo entre Kento Miyahara y Katsuhiko Nakajima, ambos formados por Kensuke Sasaki y que se reencontraba sobre un ring luego de 10 años. Otra rivalidad que se dio en ese momento fue la de Kenoh contra Suwama, dando resultado una batalla muy interesante. Masa Kitamiya, el tercer estudiante de Kensuke Office, estaba en mesa de comentaristas.

A continuación se dio la primera lucha de retiro; en una lucha de parejas NOSAWA Rongai puso fin a una carrera de 27 años, que estuvo plagada de altibajos. NOSAWA debutó en diciembre de 1997 contra KY Wakamatsu en la empresa Pro Wrestling Crusaders. Desde entonces se hizo un nombre luchando alrededor del mundo presentándose en empresas grandes y pequeñas, estableciendo una impresionante red de conexiones personales. En sus últimos años como luchador activo laboró en NOAH, pero por prescripción médica tuvo que parar.

En su lucha de despedida, NOSAWA eligió a Mazada, su eterna pareja en Tokyo Gurentai, como compañero de equipo, midiéndose contra el Bullet Club (Taiji Ishimori y Gedo). Los luchadores de NJPW fueron amigos cercanos de NOSAWA durante su estancia en México, de ahí la elección como sus rivales. Tras la batalla, NOSAWA dio las gracias al público y salió antes de que finalizara la tradicional cuenta de los diez gongs de despedida.

Los monarcas Jr. GHC e IWGP, AMAKUSA y Hiromu Takahashi, se midieron en un intenso mano a mano. Para ambos luchadores fue un reencuentro, ya que hace 10 años en Gran Bretaña, Hiromu Takahashi hizo equipo con Kenbu, el personaje enmascarado de AMAKUSA. Incluso Takahashi llegó al ring con la máscara de Kenbu. La lucha comenzó un poco pausada, ya que ambos se estudiaban minuciosamente, de ahí el duelo subió de intensidad, logrando espectaculares evoluciones. Al final, Takahashi estableció sus condiciones y finiquitó con su movimiento insignia. Ambos se despidieron con un apretón de manos en señal de respeto.

Siguió el encuentro del morbo, entre Kaito Kiyomiya y Kazuchika Okada. Inicialmente la lucha se había pactado a 30 minutos máximos, pero se cambió a sin límite de tiempo a petición expresa de Kiyomiya, quien deseaba tener más tiempo de acción contra su odiado rival. El combate fue nivelado, con un constante ir y venir del golpes y castigos; Kiyomiya pareció algo precipitado en sus movimientos, pero Okada impuso su experiencia y en el cierre se vio contundente y recio. El final vino con Kiyomiya castigando con un Shining Wizard y un Tiger Suplex, peor Okada no se rindió, Kiyomiya intentó nuevamente Shining Wizard, pero fue atacado con Landslide y Rainmaker; Okada se negó a llevar a su rival al toque de espaldas u levantó a Kiyomiya para un enzuigiri, seguido de Cobra Flowsion y otro Rainmaker para rendirlo.

Tras la lucha, Jake Lee se acercó al alicaído Kiyomiya y lanzó su desafío por el Campeonato de Peso Completo GHC.

En el choque estelar, Keiji Mutoh enfrentó a Tetsuya Naito. En su entrada, se vio la imagen de Mutoh junto a la de Mitsuharu Misawa y Shinya Hashimoto, lo que fue aplaudido por el público. De manera inteligente, Naito atacó las extremidades inferiores de su oponente, lo que le valió algunos abucheos. Pero Mutoh respondió con Kesagiri Chop y el Emerald Flow, los movimientos insignia de Hashimoto y Misawa, respectivamente. Mutoh intentó dos veces el Moonsault Press, pero el dolor en rodillas y cadera se lo impidió. La imagen de Tanahashi aguantando el llanto al ver impotente como el cuerpo de Mutoh lo limitaba fue conmovedor. Finalmente, Mutoh cayó con Destino de Naito y el choque terminó.

Sin embargo, Mutoh llamó al ring a Masahiro Chono, quien estaba en la mesa de comentaristas. Chono fue el rival más acérrimo de su carrera, aunque detuvo su carrera hace nueve años por una estenosis del canal espinal. Masahiro Chono nunca tuvo un evento de despedidad, y ese fue el motivo por el que Mutoh lo convocó para una última lucha. Mutoh pidió al ex réferi Tiger Hattori, quien se encontraba en el recinto, que impartiera la ley en este inesperado duelo. Chono subió, y rápidamente conectó una Shining Fight Kick seguido de un STF para que concluyeran 38 años y cuatro meses de histórica carrera.

Posteriormente se realizó la ceremonia de retiro, con el toque del gong y fuegos artificiales, para que posteriormente el legendario gladiador se fuera por la pasarela por última vez.

Los resultados completos son:

NOAH “KEIJI MUTO GRAND FINAL PRO-WRESTLING “LAST” LOVE~HOLD OUT~”, 21.02.2023

Tokyo Dome

Asistencia: 30,096 Espectadores

0. STARTING LOVE: Masa Kitamiya y Daiki Inaba vencieron a Yoshiki Inamura y Yasutaka Yano (7:21) con un Saito Suplex de Kitamiya sobre Yano.

0. TJPW Offer Match – TJPW Spark: Yuka Sakazaki, Miyu Yamashita, Shoko Nakajima y Rika Tatsumi derrotaron a Mizuki , Maki Ito , Miu Watanabe y Yuki Arai (11:38) con un Magical Girl and a Savage de Sakazaki sobre Arai.

0. WORLD WARRIOR BATTLE: Jake Lee, Jack Morris y Anthony Greene vencieron a Takashi Sugiura, Satoshi Kojima y Timothy Thatcher (7:14) con la Skewered Front High Kick de Lee sobre Thatcher.

1. NEW EXPLOSION: Yoshinari Ogawa, Eita, HAYATA, Chris Ridgeway y Daga derrotaron a Atsushi Kotoge, YO-HEY, Seiki Yoshioka, Alejandro y Junta Miyawaki (6:23) con un Leg Capture Chickenwing Combination de Ridgeway sobre Miyawaki.

2. DDT Offer Match – Dramatic Dream Future: MAO, Shunma Katsumata, Yuki Ueno y Toi Kojima vencieron a Tetsuya Endo, Hideki Okatani, Yuya Koroku y Takeshi Masada (9:06) con la WR de Ueno sobre Masada.

3. Dragon Gate vs. NOAH: Naomichi Marufuji, Hijo de Dr. Wagner Jr. y Ninja Mack derrotaron a Shun Skywalker , KAI y Diamante (11:20) con un Moonsault Press de Wagner sobre KAI.

4. AJPW vs. NOAH: Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manabu Soya vencieron a Kento Miyahara , Suwama y Yuma Aoyagi (15:37) con un P.F.S de Kenoh sobre Aoyagi.

5. FINAL DE LUCHA: Taiji Ishimori y Gedo derrotaron a NOSAWA Rongai y MAZADA (4:43) con un Bloody Cross de Ishimori sobre NOSAWA.

6. TOKYO TORNADO: Hiromu Takahashi venció a AMAKUSA (11:02) con la TIME BOMB II.

7. SHINING THROUGH: Kazuchika Okada derrotó a Kaito Kiyomiya (16:32) con un Rainmaker.

8. PRO-WRESTLING “LAST” LOVE: Tetsuya Naito venció a Keiji Muto (28:58) con Destino.

– Special Match: Masahiro Chono derrotó a Keiji Muto (1:37) con un STF.