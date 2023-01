Luego de la gran despedida de Great Muta, Pro Wrestling NOAH reveló el cartel completo para “Keiji Mutoh Gran Final”, el evento con el que dirá adiós el icónico luchador.

► “Keiji Mutoh Grand Final”

El evento se realizará en el Tokyo Dome y contará con la participación de estrellas de las principales empresas japonesas; así como invitados especiales. Muchos luchadores tendrán la fortuna de pisar el mítico escenario del Dome, quizá por primera y única vez en sus carreras, y que mejor que sea en esta emotiva despedida de un legendario gladiador.

México estará representado por tres luchadores: Daga (quien se encontrará en campaña con NOAH), Hijo de Dr. Wagner Jr. (actual Campeón Nacional GHC) y Diamante (quien forma parte del equipo Z-Brats, de Dragon Gate, invitados especiales a la función).

La gran estelar será el choque de Keiji Mutoh y Tetsuya Naito. Tras la segunda noche de Wrestle Kingdom 17 en el Yokohama Arena, Mutoh designó al líder de Los Ingobernables de Japón como el último rival de su carrera.

Para la semifinal, se programó un mano a mano entre los monarcas máximos de NOAH y NJPW; Kaito Kiyomiya y Kazuchika Okada. La tensión entre ambos quedó álgida luego de la lucha que sostuvieron en el Yokohama Arena, donde se trenzaron a golpes tras una patada al rostro de Koyomiya sobre “Rainmaker”.

Otra confrontación de interés será la que protagonizarán Hiromu Takahashi y AMAKUSA, los monarcas de Peso Jr. IWGP y GHC, respectivamente.

Otro luchador que se jubilará en ese evento es NOSAWA Rongai, quien hará equipo con MAZADA para enfrentar a Taiji Ishimori y Gedo.

All Japan Pro Wrestling también estará presente en este evento; Kento Miyahara, el campeón de la Triple Corona, se asociará con Yuma Aoyagi y Suwama para enfrentar a Kongo (Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manabu Soya).

DDT, Dragon Gate y TJPW también estarán presentes en esta despedida sin igual.

El cartel completo queda así:

NOAH “KEIJI MUTO GRAND FINAL PRO-WRESTLING “LAST” LOVE~HOLD OUT~”, 21.02.2023

Tokyo Dome

0. STARTING LOVE: Masa Kitamiya y Daiki Inaba vs. Yoshiki Inamura y Yasutaka Yano

0. TJPW Offer Match – TJPW Spark: Yuka Sakazaki, Miyu Yamashita, Shoko Nakajima y Rika Tatsumi vs. Mizuki, Maki Ito, Miu Watanabe y Yuki Arai

0. WORLD WARRIOR BATTLE: Takashi Sugiura, Satoshi Kojima y Timothy Thatcher vs. Jake Lee, Jack Morris y Anthony Greene

1. NEW EXPLOSION: Yoshinari Ogawa, Eita , HAYATA, Chris Ridgeway y Daga vs. Atsushi Kotoge, YO-HEY, Seiki Yoshioka, Alejandro y Junta Miyawaki

2. DDT Offer Match – Dramatic Dream Future: MAO, Shunma Katsumata, Yuki Ueno y Toi Kojima vs. Tetsuya Endo, Hideki Okatani, Yuya Koroku y Takeshi Masada

3. Dragon Gate vs. NOAH: Shun Skywalker, KAI y Diamante vs. Naomichi Marufuji, Hijo de Dr. Wagner Jr. y Ninja Mack

4. AJPW vs. NOAH: Kento Miyahara, Suwama y Yuma Aoyagi vs. Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manabu Soya

5. FINAL DE LUCHA: NOSAWA Rongai y MAZADA vs. Taiji Ishimori y Gedo

6. TOKYO TORNADO: AMAKUSA vs. Hiromu Takahashi

7. SHINING THROUGH: Kaito Kiyomiya vs. Kazuchika Okada

8. PRO-WRESTLING “LAST” LOVE: Keiji Muto vs. Tetsuya Naito