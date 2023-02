Makhachev: Mi madre quiere que termine mi carrera”

Islam Makhachev y Khabib Nurmagomedov parecen tener tanto en común como uno podría imaginar. Durante años, el actual campeón de peso ligero de UFC.

Makhachev, fue promocionado como la segunda venida de su antiguo compañero de equipo y mentor, Nurmagomedov. Algunos de los círculos de la pareja incluso llegaron a etiquetar a Makhachev como “Khabib 2.0”, al igual que el propio Nurmagomedov.

La increíble carrera de 29-0 de Nurmagomedov se vio truncada por una promesa que le hizo a su familia, más específicamente a su madre, que quería que se retirara después del fallecimiento de su padre y entrenador de toda la vida, Abdulmanap. Eso es exactamente lo que hizo “El Águila” después de derrotar a Justin Gaethje en octubre de 2020, y Makhachev ha revelado que su propia madre está en el mismo barco que la de Nurmagomedov.

“Mi madre no ve peleas. No solo mis peleas, peleas en general. No le gusta ver a la gente golpearse entre sí.

“Cuando llegué a casa [después de ganar el título], había mucha gente allí. Ella dijo: ‘Eres campeón ahora. Envuélvelo. Khabib escuchó a su madre, ¿Cuándo escucharás a la tuya?‘”.

Si bien Nurmagomedov terminó su carrera prematuramente a los ojos de muchos porque todavía estaba en la cima del deporte, probablemente solo habría peleado una vez más, ya que llegar a 30-0 era un objetivo conocido. Durante su carrera, logró empatar el récord de defensas del título en la división de peso ligero de UFC con tres.

Makhachev obtuvo recientemente su primera defensa exitosa en UFC 284 en Perth, Australia, al derrotar al campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en una competencia épica por decisión unánime. Queda por verse si Makhachev hará compromisos similares a los que hizo Nurmagomedov con su madre, pero los fanáticos al menos pueden esperar un par de defensas más del nuevo campeón emergente.

“Le dije que Khabib defendió su título y yo necesito hacer lo mismo. Es un tema difícil para mi madre. Mi padre es todo lo contrario. Ve todas las peleas”.