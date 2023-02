Jones: “Vencer a Gane me solidifica como GOAT”

El objetivo de Jon Jones es algo más que convertirse en el peleador número uno libra por libra de la UFC. Jones, el ex campeón de peso semicompleto de UFC desde hace mucho tiempo.

Regresará después de un descanso de tres años para enfrentarse al ex campeón interino Ciryl Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC) por el título vacante de peso completo en el cabeza de cartel de UFC 285 el 4 de marzo en Arena T-Mobile en Las Vegas.

Ampliamente considerado uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) planea poner fin a ese debate al ganar un título de UFC en una segunda división.

“Por supuesto, quiero actuar al más alto nivel posible. Quiero lucir genial y no solo quiero ganar, quiero dominar. Pero no, realmente no estoy pensando en la presión de ser el rey libra por libra. Todos tenemos nuestro tiempo para lucir lo mejor del mundo. Estoy luchando por algo que creo que es más grande, que es el mejor de todos los tiempos, y creo que una victoria sobre Gane lo solidifica“.

El reinado del título de peso semicompleto de Jones incluyó 11 defensas exitosas del título en general, con victorias sobre Alexander Gustafsson dos veces, Daniel Cormier, Glover Teixeira, Vitor Belfort, Rashad Evans y muchos más. En su aparición más reciente en el octágono, Jones superó a Dominick Reyes para retener su título de las 205 libras en UFC 247 antes de decidir dejar vacante su cinturón unos meses después.