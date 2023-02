Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento Warrior Wrestling 28 de la compañía Warrior Wrestling celebrado el 18 de febrero de 2023 en el Thalia Hall en Chicago, Illinois.

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Lucha individual: Sam Adonis venció a Storm Grayson

Lucha individual: Queen Aminata venció a Max the Impaler por descalificación

Lucha individual: Jordan Kross venció a Carlos Romo

Lucha individual: Trevor Outlaw venció a Beast Man

Lucha individual: Mike Bennett venció a Joey Janela

Campeonato Warrior Wrestling: KC Navarro venció a Brian Cage por conteo de fuera para retener el título

Campeonato Lucha Warrior Wrestling: Hijo del Vikingo venció a Aero Boy, Black Taurus y Aramis

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

After the main event at @WarriorWrstlng So incredible to witness these four men get all of the love they deserve. Wrestling is amazing. #warrior28 pic.twitter.com/spC5midE3q — mrivs (@ohmaegan) February 19, 2023

This what happens went you get 1st class at a @WarriorWrstlng show. Esto pasa por andar en primera fila para una lucha libre🤣 @vikingo_aaa. @AramisLuchador, @aeroboyoficial ,@Taurusoriginal pic.twitter.com/FDvm4cAcMx — Jovanni Salgado (Justenjoywrestling)🇲🇽🤠🏃‍♂️♓ (@Jovi96salgado) February 19, 2023

Fuera de las más grandes, ¿qué compañía de lucha libre profesional te gusta ver?

