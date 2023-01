Hijo del Vikingo continúa invicto en EEUU

Fin de semana apasionante para los seguidores de la lucha libre mexicana y para los seguidores de Hijo del Vikingo en general. Y no sólo hablo de los que pudieron acudir el viernes y ayer a GCW Don’t Talk To Me y a Warrior Wrestling 27. También hablo de quienes, ahora sí, pudieron ver estos dos eventos a distancia.

Porque justo esta misma semana, GCW y Warrior Wrestling anunciaron que los dos combates que Hijo del Vikingo disputaría sobre sus rings ya estarían disponibles vía “streaming” (FITE y Pro Wrestling TV), luego de un veto de AAA muy criticado que obligó a que las dos anteriores luchas del gladiador, durante GCW Amerikaz Most Wanted y GCW Til Infinity), se dieran como “dark matches”.

Y habrán adivinado al leer el titular de esta nota que Hijo del Vikingo salió victorioso de sus dos compromisos.

El viernes, durante GCW Don’t Talk To Me, batió a Gringo Loco en una dura lucha estelar que tuvo mesas, puertas y sillas de extremo atrezzo. 24 horas después, también como encuentro principal, durante Warrior Wrestling 27, Hijo del Vikingo se impuso a Rey Horus y Flamita bajo Triple Amenaza, por lo que retuvo el Megacampeonato AAA y consiguió alzarse nuevo Campeón de Lucha Warrior Wrestling (título vacante tras la renuncia de Sam Adonis el pasado día 4, por tener compromiso anoche con AAA en Querétaro).

Being a @WarriorWrstlng ring announcer gives me great seats sometimes. This was one of those times. I knew from previous experience at the venue that @vikingo_aaa was going to jump off that platform and it was even wilder than I expected. Fantastic stuff. #warriorwrestling pic.twitter.com/1WnNyb2rQ6