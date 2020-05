Dave Meltzer: "Ninguna otra luchadora alcanzó el nivel de Becky Lynch"

Retirada o no, Becky Lynch se ha metido ya en los anales de la historia grande de la lucha libre. Pocas Superestrellas femeniles de WWE lograron llegar tan lejos como la irlandesa, y el debate sobre si se ha convertido en el último par de años en la luchadora más importante de la historia de la compañía está ya instalado. Por lo pronto, Dave Meltzer dio su opinión acerca del asunto: ¿realmente es "The Man" lo mejorcito que ha creado la grande del entretenimiento a la fecha en su división femenina?

El Editor en Jefe del Wrestling Observer fue directo con su respuesta, una respuesta que mucho ha de tener de verdad, considerando la enciclopedia de lucha que es con sus casi cuarenta años de experiencia.

► "Ninguna otra luchadora alcanzó a Becky Lynch"

En fin, esto fue lo que expresó Meltzer:

"Ninguna otra luchadora alcanzó el nivel de Becky Lynch (en la historia de WWE). Aunque algunas han sido estrellas más grandes de una forma u otra debido a que en otras épocas la lucha libre era más popular, no eran tanto luchadoras, sino personalidades a las que se las entrenó para que pudieran tener combates".

Si no estamos equivocados, Meltzer se refiere a principalmente a Sable, quien fuese uno de los rostros visibles de la Attitude Era. Tal y como lo mencionó el reputado periodista, la rubia no era una luchadora experimentada: de hecho fue descubierta por Vince McMahon cuando acompañaba a su entonces marido Marc Mero tras bambalinas, y no dudó en contratarla al creer que podría sacar provecho de su belleza, aún cuando nunca se había subido a un cuadrilátero en su vida.

► Sable, la "luchadora" más popular de WWE

En un abrir y cerrar de ojos era la valet del ex Johnny B. Badd, y con el tiempo fue ganando más y más seguidores. Se dice que McMahon vio en Sable al modelo perfecto de mujer... y se notó. WWE la promovió a lo grande en segmentos orientados a lo sexual, e incluso, el mandamás fue pareja suya delante de las cámaras por un tiempo. Uno de los momentos más recordados de la época fue cuando "la tigresa" quedó prácticamente desnuda en un episodio de WWE Raw.

Su popularidad fue tal que cuando posó en la portada de la famosa revista Playboy, la edición se convirtió en una de las más vendidas de la historia de la publicación, palabras mayores tratándose de una de las publicaciones más requeridas del mundo. El mismísimo Hugh Hefner salió a declarar lo sorprendido que estaba por el éxito de aquella edición. No extrañó mucho que repitieran la experiencia un par de veces más.

Luego de la salida de Sable de WWE, Playboy quiso volver a hacer negocios con ella, lo que provocó problemas con la WWF, pues en la portada se usaba su alias luchístico, que era propiedad intelectual de los McMahon. Aparte de su costado comercial, como bien trae a colación Meltzer, la gladiadora nunca se caracterizó por tener una gran técnica en los encordados.

Como sabemos, Rena Greek está retirada y vive hoy en un rancho dentro de un pequeño pueblo de Canadá junto a su esposo Brock Lesnar, a quien conoció cuando ambos compartían vestuarios en WWE a principios de los 2000.