El 23 de mayo siempre será recordado por los fans de la lucha libre como uno de los peores días en la industria, dado que Owen Hart falleció en el ring, bajo su personaje de Blue Blazer, un superhéroe que era parodia de varios luchadores, iba a enfrentarse a The Godfather por el Campeonato Intercontinental WWF en el PPV Over The Edge 1999. Se tomó la decisión de imitar la vistosa entrada de Sting en WCW, en donde descendía del techo de la arena rumbo al ring.

► Vince McMahon demandó a Martha Hart

Y aunque era una entrada que ya había hecho el luchador en noviembre del 98, y tres o cuatro veces esa trágica tarde antes del show, un cable se desenganchó del chaleco de seguridad o arnés que tenía Owen bajo su capa y cayó desde una altura de más de 21 metros. Su pecho recibió un fuerte impacto contra el protector del poste del esquinero, y hay quien dice que falleció en el ring, si bien los equipos de emergencia médica lo llevaron a un hospital en Kansas City.

Está claro que el incidente causó malestar en la familia Hart, pero también lo hizo la decisión, tomada en 15 minutos, de que el show debía continuar. Esto, sumado a la traición de Montreal a Bret Hart, enemistó aún más a la familia Hart y McMahon. Y aunque las cosas han cambiado, la viuda de Owen, Martha Hart, es la única de la familia que todavía tiene problemas con ellos. Y los mismos se acaban de incrementar.

Tres semanas después del suceso, Martha, y los hijos de Owen, demandaron a WWF por causar su muerte por un "truco mal planificado", alegando además que el sistema de arnés estaba defectuoso. Un año y medio más tarde, WWF acordó pagarles 18 millones de dólares a los demandantes, y estos también recibieron otra cifra de parte del fabricante del sistema de arnés.

Martha ha dado muy pocas entrevistas a lo largo de su vida, pero esta semana habló con Chris Jericho para su podcast Talk Is Jericho, y allí reveló que en esos 18 meses de pleito legal, McMahon la contrademandó. ¿Por qué razón?

"Por incumplir el contrato de Owen Hart. Fue la cosa más loca porque tenían una cláusula en sus contratos, de que solo se les podía demandar en el estado de Connecticut. Pero yo no los estaba demandando por algo del contrato, no, era algo totalmente diferente: homicidio culposo. Pero a través de ese proceso de la demanda, intentaron todo y cualquier cosa para enturbiar las aguas e intimidarme, así que arrojaron todo lo que tenían sobre mí.

"WWE también manipuló a la familia de Owen y dilató el proceso legal. WWE tiene los bolsillos muy grandes y profundos y pueden pagar abogados para siempre. Nuestros abogados estaban tan enojados entre sí, que debíamos tener un juez allí incluso para solo hacer declaraciones. McMahon me lanzó una demanda en medio de todo. Vince me demandó también porque quería que el caso se trasladara a Connecticut, porque en Missouri, se permiten daños punitivos, pero en Connecticut no.

"Él estaba muy preocupado, como diciendo: 'Oh, Dios mío, hay tanta negligencia aquí que los daños punitivos van a subir hasta el techo'. Así que me demandó y fue realmente difícil porque tuve que contratar abogados en Connecticut a la par de dar la pelea en mi demanda en Kansas City. Fue horrible, porque el resto de la familia Hart también estaba trabajando en contra mía. Vince McMahon los manipuló en mi contra, usó todas las tácticas que podía en contra mía. Quería acelerar el proceso legal, pero WWE lo seguía arrastrando.

"Mi abogado me dijo que pusiera una cantidad sobre la mesa y la rechazaron, pero el interés comenzó a acumularse, la noticia se esparcía y eso alentó a WWE a acelerar el proceso. Mi abogado me dijo que todo se reducía a dinero, porque nadie iba a ir a la cárcel. Con el dinero recibido, dije que iba a crear mi propia justicia y creé la Owen Hart Foundation".

En 2012, Martha presentó una nueva demanda contra WWE por volver a usar el nombre de Bret Hart en ocho DVDs y la Enciclopedia de WWE sin permisos ni sin pagar por los derechos ni regalías. Vince McMahon y Linda McMahon fueron demandados también. Esto causó que WWE se acercara a ella para intentar dialogar, pero la viuda se negó.

En junio de 2018, Martha dejó en claro que cree firmemente que WWE fue la culpable de la muerte de su esposo, por lo que ni ella ni sus hijos van a volver a hablar nunca con WWE. Algo que se ha cumplido hasta el día de hoy, y pese a los reclamos de Bret Hart, y reportes que indican que WWE puede inducir al Salón de la Fama a Owen sin el consentimiento de Martha, la realidad es que la empresa no se ha atrevido a inducirlo para no evitar una gran demanda de podría perder.