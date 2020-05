Cuando anunciamos aquí en SÚPER LUCHAS el embarazo de Becky Lynch, compartimos algunas bromas de los fans en torno a cómo el esperma de Seth Rollins causó más daño económico a Vince McMahon que AEW y el coronavirus juntos. Más allá de la decisión personal de Becky y Seth de traer un hijo al mundo, hay factores y problemas a analizar como la sobrepoblación mundial y el calentamiento global, y cosas inéditas e inciertas como esta pandemia, que hacen que uno se ponga a pensar si este es el mejor momento para traer niños al mundo. Pero, además, Jim Cornette presenta un muy buen punto en relación con la decisión de Becky.

► Jim Cornette ataca a Becky Lynch

"No estoy muy feliz por The Man. No siempre puedes estar en la cima del negocio de la lucha libre y ganando un millón de dólares, o más, al año. Pero siempre vas a poder tener un bebé. ¿Cuántos años tiene? ¿30? [33, tiene Lynch]. Bueno, todavía tiene muchos años más antes de que el puto horno de cocción fácil se le apague.

"No lo entiendo, ella puede tener todos estos problemas estomacales, de estrías, de hemorroides, de hormonas y cambios de humor y todas esas otras alegrías de la maternidad más adelante... ¡CUANDO ELLA NO ESTÉ GANANDO UN MILLÓN DE DÓLARES AL AÑO!

"Le queda mucho tiempo. ¿Qué harías si tu esposa llegara a casa y dijera que, en lugar de ganar un millón de dólares el año que viene, va a ser, básicamente, una perra furiosa durante los próximos nueve meses y luego te va da más mie*** para preocuparte alrededor de la casa?"