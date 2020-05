Becky Lynch ha desparecido de WWE. Quizá la situación no es tan fuerte como suena porque es de suponer que hará alguna aparición de vez en cuando así cómo alguna visita entre bastidores, además de que va a seguir siendo mencionada en los shows. Pero ha dejado de ser la Campeona Raw y ha dejado de ser la luchadora número uno de la empresa. Ahora es momento de que otra mujer tome su puesto. Asuka es la reina de la marca roja, pero habrá que ver si ella puede situarse como la líder de la división femenil. Y entre las demás del vestidor... Queda ver qué ocurre.

Es el momento perfecto para que una gladiadora de un paso adelante y ocupe el puesto que hasta ahora tenía "The Man". No va a ser sencillo para ninguna pues además de que tengan carisma van a tener que estar acompañadas por la propia compañía. Incluso puede que no aparezca nadie y que los focos que había sobre la irlandesa se reparan por las demás, sin que surja un nombre que destaque sobre los demás. Al menos como lo hacía Lynch.

► Sonya Deville tiene un plan

Pero obviamente todas están pensando en cómo podrían hacerse con el trono. Y Sonya Deville tiene un plan. Esta luchadora, que continúa sin encontrar su hueco si quiera en el medio cartel de la división, si es que eso existe, publicó esto en Twitter:

Now that @BeckyLynchWWE is mommy, it’s time for daddy to take over the women’s division. #DaddyDeville — Daria Berenato (@SonyaDevilleWWE) May 16, 2020

"Ahora que Becky Lynch es mami, es momento de que papi tome el control de la división femenil".

Ahora queda ver si puede hacer efectivo su plan. Pero ya le ha aparecido una oponente, alguien que encaja más en lo que busca Vince McMahon, en lo que siempre ha querido el mandamás en sus luchadoras. Cuando hasta ahora tampoco ha tenido mucho éxito.

Ain’t nobody calling you Daddy, quit it. https://t.co/tKlzKBDtqy — Mandy (@WWE_MandyRose) May 16, 2020