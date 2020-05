Luego de los eventos ocurridos en el reciente Monday Night Raw, el cartel principal para Money in the Bank 2020 estaría prácticamente definido, aunque no se descarta la adición de una o dos luchas que bien pueden formar parte del kickoff, y que para WWE ha sido costumbre anunciarla el mismo día del evento. Entonces, nos permitimos recordar el cartel para el PPV de este domingo:

LUCHA FEMENIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

LUCHA VARONIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Tamina

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party

► Parte de Money in the Bank 2020 será transmitido en vivo

Money In The Bank 2020 se transmitirá este domingo, y será una presentación muy diferente a la que los fanáticos han estado acostumbrados a ver. Los dos encuentros de escalera de Money In The Bank se llevarán a cabo al mismo tiempo dentro de la sede de la WWE en Stamford, con los maletines colgando en la azotea del mismo.

Hace varios días, WWE comunicó el calendario de grabaciones que se llevará a cabo hasta el mes de julio. Se dice que los encuentros de escalera de Money In The Bank ya han sido grabados hace algunas semanas, lo cual le daría a WWE suficiente tiempo para concatenar todo. Mike Johnson, de PW Insider, indicó que los encuentros restantes se llevarán a cabo en vivo desde el WWE Performance Center.

“¿Será en vivo? ¿Será grabado? La respuesta es: ambos. Se ha filmado todo el material relacionado con las luchas de escaleras de Money In The Bank, tanto el varonil como el femenil, que se realizarán al mismo tiempo. Ese material, todos luchando a lo largo de la Titan Towers, todos en el techo, todo eso filmado ".

"Todo lo demás que verán en el programa, que se llevará a cabo desde el WWE Performance Center, será en vivo a través del PPV".

Con eso dicho, obviamente empiezan a surgir los rumores de posibles ganadores de los maletines, situación que no revelaremos acá. Lo único cierto es que la compañía transmitirá el siguiente Raw en vivo un día después de Money In The Bank, de acuerdo al cronograma de grabaciones previamente establecido.