La audiencia televisiva de WWE ha disminuido a menos de 2 millones de fanáticos por semana en sus programas principales Raw y SmackDown, y a menos de 650 mil espectadores en NXT. Este gran descenso en las audiencias puede atribuirse a muchas cosas: la pandemia del coronavirus, las noticias, la pérdida de atractivo de los espctáculos luchísticos sin público o incluso, cierto sector atribuye a la mala calidad de las historias creativas de WWE.

► Vince McMahon sigue al frente del contenido en televisión

Durante el audio de PW Insider Elite, Mike Johnson reveló que le preguntó a algunas personas dentro de WWE sobre el producto de televisión actual de la compañía. Le dijeron una y otra vez que Vince McMahon sigue siendo el responsable de la toma de decisiones. Es decir, el programa que se presenta en la televisión es exactamente lo que Vince McMahon imagina que sea.

"Mucha gente ha dicho que si hay una persona a quien culpar por el espectáculo, será Vince McMahon. Hablé con mucha gente en la última semana y dije: '¿Por qué crees que el espectáculo está ahí y es un poco errante y no hay mucha emoción y no hay mucha chispa y tres personas diferentes? me dijo: 'El programa que estás viendo es el programa que Vince McMahon quiere que veas'."

"Entonces, así es como funciona. Vince obtiene el crédito cuando algo es bueno y cuando algo no es tan bueno, Vince es a quien hay que culpar, incluso cuando no quiere aceptar la culpa ".

En definitiva, Vince McMahon tiene mucho crédito por las cosas que suceden en WWE, tanto buenas como malas. Sin embargo, el mandamás de la WWE ha experimentado bastante mala suerte recientemente, pero no es el único que lo ha sufrido, ya que los últimos meses han sido difíciles para muchas personas debido al coronavirus; no obstante, tendrá que dar un giro de timón si quiere mejorar los ratings en sus programas semanales, porque la estrategia simplemente parece no funcionar.