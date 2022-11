MJF: «Roman Reigns y yo somos los mejores»

El pasado primero de junio en AEW Dynamite, MJF explotó con una magnífica promo en donde mostró al público todos sus problemas con AEW y con Tony Khan, y hasta se atrevió a llamar a su jefe hijo de perra y decirle «Quiero que me despidas».

Y según reveló en una reciente entrevista con el podcast Pardon My Take de Barstool Sports, después de esta promo fue que «su relación se fue cuesta abajo con Tony». Aunque, claro, eso dio una de las mejores historias recientes de la empresa. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► MJF asegura estar ganando mucho dinero actualmente en AEW

«Tony Khan y yo tuvimos un poco de fricción. No me compensaron lo que debería haber sido compensado en su momento… Así que renuncié estando en vivo. Antes del segmento, le dije las cosas que iba a decir. Pero, luego, ¡dije muchas más cosas de las que le dije que iba a decir! Eso dañó nuestra relación [Risas].

«Roman Reigns de WWE, y MJF de AEW, son las estrellas más importantes de la lucha libre profesional. Y por eso es que deben pagarnos un salario alto, que esté al nivel de nuestro estrellato y todo lo que eso implica. Mi jefe no me estaba pagando la cantidad correcta de dinero que me merecía… Y ahora, ¡estoy acumulando dinero!»

Ya veremos cuál es el futuro de MJF, pues si bien ahora está en la cima de la lucha libre profesional como Campeón Mundial de Peso Completo AEW, en su mente también tiene convertirse en actor de Hollywood o llegar a WWE.