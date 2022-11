MJF, de coronarse en Full Gear 2022 a una película

MJF es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW. El joven luchador acaba de lograr la victoria más importante de su carrera venciendo a Jon Moxley en Full Gear 2022. Con la ayuda de William Regal. Podría tomarse un buend escanso hasta el Dynamite de miércoles pero en realidad hoy lunes estará en el set de una película. Él mismo lo dio a conocer en la conferencia después del PPV.

► MJF, de Full Gear a una película

«El barco ha sido puesto en la dirección correcta, una vez más. Este cinturón es ahora el cinturón más importante de todo este deporte, y es gracias a tres letras. Seguro que no son AEW. Sé a ciencia cierta que no son MOX. Son MJF. Maldita sea, ustedes son j*didamente tontos. Sin ofender. ¿Eres j*didamente estúpido? Idiotas que mordisquearon cada palabra que tenía que decir en los últimos dos meses, ¿eh? Quiero ganármelo. ‘Quiero…’. ¡A la mi*rda! Me lo merezco porque soy el mejor luchador del p*to mundo. Cada uno de ustedes lo sabe. En el micrófono, en el ring, nadie me puede tocar. Eso es un hecho, nadie está a mi nivel. Y pensar que ustedes todavía me creyeron cuando hablé del maldito (Tony Khan). Maduren, sin ofender. Maduren. ‘MJF, ¿qué te pasa Regal? Todos estamos realmente interesados.

«Crees que te voy a decir algo. Con 70.000 idiotas hardcore de mi*rda mirando en casa, masturbándose en el sótano de su abuela. ¿Crees que me importa una mi*rda? Si quieres saber algo del hombre más importante de la lucha libre profesional, tienes que sintonizar el programa de MJF, eso es todos los miércoles por TBS. Sabes muy bien que es la televisión de destino. Esto es lo que va a pasar. Voy a tomar una ducha, voy a quitarme toda la repugnante hepatitis de la A a la Z de Moxley, y luego, por la mañana, voy a hacer lo que nadie más en el elenco hace porque estoy la única maldita estrella de verdad aquí, me subiré a un avión e iré a mi maldito plató de cine. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es una broma. Gracias. Vete a la mi*rda. Adiós».

¿Qué os pareció la victoria de MJF en Full Gear 2022?