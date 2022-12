Dos de los asuntos más controversiales tras bambalinas de AEW en los últimos meses —y eso que hay bastante donde elegir— tienen de protagonistas a CM Punk y William Regal. Y de algún modo, MJF se ha visto afectado por ellos.

CM Punk conquistó el Campeonato Mundial AEW en All Out, y como epílogo del PPV, MJF mostró sus intenciones de retomar rivalidad con el «Best in the World», avisando de que tenía en posesión la ficha de la «Casino Ladder Match».

Planes que tuvieron que cancelarse tras la trifulca acaecida minutos después de la incendiaria rueda de prensa concedida por Punk, provocando que este, Ace Steel y The Elite fueran suspendidos y perdieran sus campeonatos. Parece que punto de inflexión y de no retorno para Punk, quien desde entonces sigue ausente de las pantallas de AEW.

Sin embargo, tal incidente no impidió que Friedman se coronara máximo monarca de AEW en Full Gear, con Jon Moxley de monarca destronado. Victoria que pudo lograr gracias a la crucial ayuda de William Regal, en una traición que hizo que se apuntara a una alianza entre Friedman y el británico de cara a los próximos meses.

Y dicho plan también quedó truncado, pues Regal ya está fuera de AEW, según confirma hoy Jim Ross. Salida que la empresa de Tony Khan vendió el pasado miércoles mediante un giro de tuerca, con MJF deshaciéndose de Regal de forma traicionera.

Así que hoy, «The Devil Himself» ha querido utilizar de brillante manera los casos de Punk y Regal para alimentar el discurso de su personaje.

“Just call me Mystic Max because I have a feeling your happiness will soon turn into resentment, because you people are Fickle”- MJF pic.twitter.com/IyJSu1Vah1

