Jim Ross confirma la salida de William Regal de AEW

«Quiero decir, supongo que tenemos que… tenemos que esperar y ver. Ya sabes, todavía estamos hablando, creo que tenemos que tener una pequeña reunión de grupo para averiguar qué sigue, o si hay algo que sigue. Así que sí, lo dejare así». Lejos de los informes que hemos estado conociendo, el único hasta ahora dentro de AEW que había hablado de la salida de William Regal de la compañía fue Claudio Castagnoli. Aunque el veterano luchador suizo no confirmó que se fuera, realmente no aclaró nada al respecto.

► William Regal se va de AEW

En cambio, ahora, el comentarista All Elite Jim Ross sí que confirma que su compañero se ha ido. El miembro del Salón de la Fama de WWE, adónde va a volver el «Gentleman Villain», se espera que a comienzos de 2023, no comparte muchos detalles pero aprovecha para alabarlo. No dice nada de su siguiente destino.

«Ha sido un recurso muy valioso, no se puede reemplazar a muchachos con ese tipo de experiencia y, en el caso de Regal, la paciencia para ayudar a estos jóvenes. Estaba en el ring todos los días en la televisión, siempre tenía tiempo para el talento, para los jóvenes (que aún están) verdes.

“Le dije a algunos (miembros de elenco) el otro día: ‘Espero que le estén prestando atención’. Se lo mencioné a MJF, le dije: ‘Cuanto más puedas sentarte bajo ese árbol de aprendizaje de William Regal y hablar sobre la psicología de ser un villano de la lucha libre, deberías hacerlo porque tiene una gran psicología’. Un activo muy valioso donde quiera que esté, no sé qué le depara el futuro”.