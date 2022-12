El episodio de Rampage de la semana pasada vio el debut de Shane Taylor en AEW. Todavía se desconocen las intenciones de Tony Khan con este veterano pero hablamos de un luchador que ha tenido más de 130 combates en ROH desde 2014. Y justamente el renacimiento de esta compañía es uno de los proyectos más importantes del presidente en estos momentos. No hace mucho, adelantaba que no va a sacar adelante un show un YouTube porque Ring of Honor se merece más, un programa en televisión.

«Definitivamente he considerado muchas opciones, pero creo que sería apresurado cuando hay otras opciones disponibles para saltar a algo, ya que es una propiedad valiosa. Entonces, para la televisión, realmente me gustaría ponerlo en marcha y lo veo como un programa semanal, pero como es un salto tan importante, no he querido darle prisa. Como, sí, podría hacer un programa de YouTube con la misma facilidad. Creo que probablemente se merece algo mejor que eso«.

Sat, Dec 10@RingOfHonor #FinalBattle

LIVE on PPV

4pm ET/3pm CT#ROH Women’s World Championship

Mercedes Martinez vs Athena In a battle of two of the toughest, @ringofhonor Women’s World Champ @RealMMartinez faces @AthenaPalmer_FG @ Final Battle LIVE on PPV, 12/10 in Arlington! pic.twitter.com/1Mp3OMw1z4 — All Elite Wrestling (@AEW) December 1, 2022

► Hay más luchadores de ROH en AEW

Y continuando con más novedades sobre la que durante mucho tiempo fuera una empresa de lucha libre muy reconocida, querida y respetada en la industria, nuestros compañeros de Fightful informan de que Khan ha firmado a más guerreros con honor de los que se han dado a conocer hasta el momento. Al mismo tiempo señalan que Final Battle confirmará más combates durante estos días. El evento pay-per-view se celebrará este próximo sábado 10 de diciembre en el College Park Center de Arlington, Texas.

«Se nos dice que hay algunos nombres más de ROH firmados que no se han anunciado públicamente. Se nos dice también que se agregarán más combates de ROH Final Battle esta semana».

¿Tenéis ganas de que ROH de comienzo a su show semanal?