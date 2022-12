Tony Khan defiende los constantes debuts en AEW

Una crítica que se viene vertiendo sobre Tony Khan desde los inicios de AEW en 2019 es que está manejando la compañía como fanático. ¿Por qué eso es un problema? Quizá en otros ámbitos, pero si nos enfocamos en lo que ocurre en los programas y PPVs, no. Por ejemplo, ¿qué quiere un fan? Grandes combates, buenos segmentos, un elenco de renombre… Todo eso lo tiene All Elite Wrestling.

Don’t miss a completely stacked #AEWDynamite THIS WEDNESDAY, LIVE from Austin TX, at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork ! pic.twitter.com/gW6DkmhKOm

¿Y qué hay de los constantes debuts? ¿Qué seguidor no quiere ver a nuevas caras que ofrezcan nuevas luchas, nuevas historias, a sus favoritos de otras empresas en esta? La semana pasada hizo su primera aparición en Rampage el veterano Shane Taylor. No siempre son estrellas pero no se dejan de suceder los debuts.

“The business between you and I is far from over”@RealKeithLee @swerveconfident @shane216taylor

Tune in to #AEWRampage on TNT right now! pic.twitter.com/yAvUfCsY5O

— All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2022