Tony Khan: «ROH merece más que un show en YouTube»

«Pronto tendremos buenas noticias acerca de los shows televisivos semanales de Ring of Honor. El éxito de Death Before Dishonor en PPV ha asegurado que habrá más PPVs de Ring of Honor a futuro. Nuestro objetivo es tener otro gran PPV para Ring of Honor en 2022, y luego, comenzar a realizar un programa televisivo semanal para 2023«. Con estas palabras, el pasado mes de octubre, Tony Khan prometía que el año que viene 2023 ROH tendrá un nuevo programa de televisión.

.@ringofhonor #FinalBattle is coming to @utacollegepark in Dallas/Ft. Worth TX on Saturday, December 10! Get your tickets to witness this annual #ROH event LIVE!

🎟️ Tickets (starting at $25+fees) go on-sale Friday 11/4 at 10am CT https://t.co/QXOgSKed9D | https://t.co/vrln7Khlk4 pic.twitter.com/vjAR8040S4

— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) October 19, 2022