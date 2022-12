Se espera que William Regal comience a trabajar nuevamente en su antiguo rol en NXT después de Año Nuevo después de que recientemente abandonara AEW. Es importante señalar que no ha habido ninguna confirmación oficial de alguna de las dos compañías o del «Gentleman Villain» pero es a donde apuntan las informaciones que hemos conocido en las últimas horas. Triple H quedó muy descontento cuando lo despidieron en enero así que no tardó nada en recuperarlo. Solo tenía que esperar a que terminara su contrato All Elite.

► El retorno de William Regal a NXT

Dicho esto, esta noticia no es una sorpresa para las personas que trabajan en la marca amarilla de WWE. Hoy en día existen todo tipo de conexiones entre los elenco de las compañías. Pero ese no es realmente el motivo. Bryan Álvarez apunta en Wrestling Observer Live que en NXT estuvieron hablando durante meses del retorno de William Regal. No sabemos todavía si había algún tipo de acuerdo entre este y HHH para que así fuera. O si Tony Khan también lo sabía. Pero no sería una locura viendo cómo ha estado sucediendo todo.

«Esta es una historia que se remonta a NXT meses y meses atrás. Creyeron esa historia en el momento en que apareció. Algunos no lo creen, pero es una historia que ha estado dando vueltas en NXT durante MESES».

