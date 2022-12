La ex peleadora de MMA Valerie Loureda está dando sus primeros pasos como Superestrella de WWE. Ya hizo su debut en el encordado en un house show de NXT el 12 de noviembre, cuando unió fuerzas a Bronco Nima y Xyon Quinn para enfrentar a Chase U (Andre Chase, Duke Hudson y Thea Hail). Ello mientras sigue entrenando en el Centro de Rendimiento para en un futuro aparecer por primera vez en la televisión de la marca amarilla y más adelante convertirse en un rostro habitual de la televisión de la misma y quién sabe si después ascender a Raw y SmackDown.

► Valerie Loureda será Lola Vice en WWE

Ahora hablamos de su nombre, acerca de lo cual ella preguntaba a los fanáticos en septiembre. Entonces, algunas de las propuestas, fueron: Miami Valor, Valerie Lace, Louri, Loureda, Mia Mi, Vala, The Cuban Dreamer, Ay Dios Mío!!, Valerie Da Gawdess, Valerie “The Goddess of War Athena” Loureda, Val Venise, Valerie Heat, The Cuban Warrior, Valerie «The Fire» Loureda, Red Val… Y ahora confirmamos que finalmente no eligió ninguna. No sabemos si de otras que no leímos, porque realmente le enviaron muchos mensajes con nombres.

Valerie Loureda acaba de dar a conocer en redes sociales que su nombre como Superestrella de WWE es Lola Vice:

Lola Vice haría referencia a Lola Bunny y a Miami Vice. En las respuestas a la publicación vemos que a los fans les gusta. Una buena luchadora o un buen luchador puede hacer que esto no tenga ninguna importancia -recordemos que todos criticaron que Prince Devitt se conviertiera en Finn Bálor– pero un buen o un mal nombre puede tener su relevancia. Veremos cómo va la carrera de Valerie Loureda de la que fuera peleadora de Bellator MMA.