Matt Riddle podría ausentarse un tiempo de las pantallas

En el reciente Monday Night Raw, luego de que Elias fuera atacado por los miembros de The Bloodline antes del programa, Matt Riddle consiguió a Kevin Owens como compañero de última hora para enfrentarse a The Usos por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE; sin embargo, ese «elemento sorpresa» no fue suficiente para que puedan obtener la victoria gracias a la intervención de Sami Zayn.

► Matt Riddle sufrió un brutal ataque de Solo Sikoa en WWE RAW

La noche empeoró para Riddle cuando Solo Sikoa se quedó en el ring y lo atacó después del encuentro. El ex NXT aprovechó de que no estaba en el radar de Kevin Owens cuando este persiguió a The Usos y Sami Zayn con una silla, y la consecuencia fue nefasta para el Original Bro, ya que recibió un castigo lo suficientemente fuerte que lo terminó mandando al hospital.

Esta situación dejó a muchos fanáticos preguntándose sobre el estado de Matt Riddle tras los eventos de anoche. Durante el reciente Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez dijo que no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero asume que esta situación sacará al ex Campeón de los Estados Unidos de la televisión por un tiempo, sin precisar cuánto.

“Parece que Matt Riddle está fuera. No sé si es una lesión legítima, y lo están descartando. Luchó en un combate, así que no debe ser tan malo. […] No sé qué está pasando, pero Riddle parece haberse ido por el momento”