Mickie James podría retirarse en Hard To Kill 2023

Recordando a lo hecho por Ric Flair antes de su despedida de los rings de WWE en WrestleMania XXIV, Mickie James hablaba así de su «Last Rodeo» el pasado mes.

Estas declaraciones se publicaron poco antes de Bound For Glory, y allí, James conservó su estatus de competidora en activo al derrotar a Mia Yim. Posteriormente, «Hardcore Country» ha salido victoriosa ante Chelsea Green (episodio de Impact del 10 de noviembre) y ante Taylor Wilde (Over Drive).

Tras su citado triunfo sobre Taylor Wilde, Deonna Purrazzo dio un paso adelante posicionándose como siguiente rival de James. Y este importante desafío fue saldado por la veterana, porque según se ha filtrado de las últimas grabaciones del programa semanal de Impact, seguidamente fue Jordynne Grace la que le lanzó un reto de cara a Hard To Kill, con no sólo su carrera en juego, sino también con el Campeonato Mundial Knockouts sobre la mesa.

James perdió este oro en el PPV Sacrifice 2022 (a manos de Tasha Steelz), y tendrá ante sí la oportunidad de coronarse cinco veces monarca de Impact. Grace viene de doblegar por segunda vez a Masha Slamovich en Over Drive, demostrando ser una de las campeonas más sólidas de la historia reciente, con un recorrido titular que perdura ya cinco meses. ¿Conservará Grace su presea y de paso terminará con la carrera de James o logrará esta prolongar su estatus competitivo?

Hard To Kill tendrá lugar el 13 de enero en el Center Stage de Atlanta (Georgia), y a la espera del anuncio oficial de este nuevo episodio de «The Last Rodeo», oficialmente su cartel sólo contiene un duelo entre Josh Alexander y Bully Ray por el Campeonato Mundial Impact.

The Last Rodeo is more than just a catch phrase. It’s my mission. My legacy. Over a year ago I thought I was done, old, washed up. “Time for me to step aside. I’d been a star on tv for over 15yrs already” The fans made me believe again. & now I have a chance to go out on my terms pic.twitter.com/UyuLD9zJGx