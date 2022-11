Resultados IMPACT! Over Drive | Josh Alexander vs. Frankie Kazarian

No hay evento de transición en el calendario de Impact Wrestling. Esta empresa ya lo viene demostrando durante el último año y medio, parece que motivada por la pandemia. Over Drive fue ayer una nueva muestra de que el producto de Anthem Sports & Entertainment supone una atractiva alternativa a los dos gigantes del panorama estadounidense (WWE y AEW), pese a los prejuicios de algunos.

Probablemente el mejor show de Impact en lo que llevamos de 2022, que no es decir poco, pues este año hemos visto notables funciones como Under Siege, Slammiversary o Bound For Glory. El nivel «in-ring» actual de Impact luce casi a la altura del de su mejor época, y sin necesidad de grandes estrellas. Me resulta difícil recordar una temporada en la que Impact haya dejado tanta cantidad de buenos encuentros.

Eso sí, de nuevo Bully Ray quiso robarse los focos, y me temo que su rivalidad con Josh Alexander va para largo, aunque tal punto de Over Drive no empaña el resto de «pros». Recomiendo encarecidamente el visionado de Over Drive a quienes sigan mostrándose escépticos acerca de la calidad de Impact.

► Resultados Over Drive – Los colores de Bully Ray

[Countdown To Over Drive]

1 – Rich Swann derrotó a Mike Bailey, Kenny King, Bhupinder Gujjar, Yuya Uemura y Jason Hotch en una lucha a seis bandas

2- Motor City Machine Guns derrotaron al Bullet Club (Ace Austin y Chris Bey)

[Cartel principal]

1 – Bully Ray derrotó a Moose en una lucha de mesas

Over Drive empezó mal, hay que reconocerlo, con la decisión creativa de la victoria de Ray sobre Moose. Al menos, el choque fue entretenido. Se vendió que Moose, por protagonizar su primera lucha de mesas, no era muy ducho con las reglas de este tipo de encuentros, así que lanzó a Ray de cabeza hacia una mesa situada en un esquinero. Algo que no sirvió para darle la victoria. Ray aprovechó entonces para endosarle una Lanza contra una mesa.

2 – The Death Dollz (Taya Valkyrie y Jessicka) (c) derrotaron a Tasha Steelz y Savannah Evans para retener el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts

Valkyrie planchó a Steelz el jueves y esta vez fue Jessicka la que hizo lo propio con «The Garden State Goddess». Parece que Impact quiere proteger a Evans.

MCMG instan a Ace Austin y Chris Bey a ir a Japón y mejorar. Matt Cardona y Brian Myers aparecieron para espetar a Shelley y Sabin que no ganarán otra vez el Campeonato Mundial de Parejas Impact.

3 – Mickie James derrotó a Taylor Wilde

Una historia como la James debe ir in crescendo respecto a sus rivales, para así ofrecer cada vez mayor sensación de que su carrera puede acabar. Pero realmente Wilde no supuso una amenaza más seria que anteriores rivales de «Hardcore Country». Tras la lucha, Deonna Purrazzo salió al ring y avisó que será la siguiente oponente de James.

4 – Heath y Rhino (c) derrotaron a Matt Cardona y Brian Myers para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Correcto enfrentamiento, muy impulsado por las capacidades de «entertainers» de lo implicados. MCMG evitaron que Cardona y Myers trampearan, permitiendo la victoria de los técnicos, con un Gore de Rhino sobre el «Alwayz Ready».

5 – Trey Miguel derrotó a Black Taurus (con Crazzy Steve) en la final del torneo para ganar el Campeonato de la División X vacante

Mano a mano de muchos quilates, sin que el final, donde Miguel hizo un «heel turn» y se valió de un spray, dejara un mal sabor de boca.

6 – Jordynne Grace (c) derrotó a Masha Slamovich en una lucha «Last Knockout Standing» para retener el Campeonato Mundial Knockouts

Bajo opinión personal, el mejor combate de la noche. Y lo colocaría en el Top 3 de mejores combates de la historia de la división Knockout. Excelente narrativa interna basada en «limbwork» sobre la rodilla izquierda de Slamovich. Castigos que finalmente jugaron un papel decisivo, pues la moscovita no pudo levantarse a tiempo luego de recibir un tremendo Muscle Buster contra una mesa.

7 – Josh Alexander (c) derrotó a Frankie Kazarian para retener el Campeonato Mundial Impact

Tercer combate de sobresaliente consecutivo dentro del menú. Los finales falsos fueron excelentes, jugando con la posibilidad de que Kazarian usara el título mundial Impact. Este lució muy fuerte, pues Alexander se llevó el triunfo in extremis al contrarrestar un Tornado DDT con su C4.

Como epílogo, Bully Ray felicitó a Alexander y Kazarian y anunció de paso que será rival de «Walking Weapon» en Hard To Kill por el magno cetro varonil. Sin embargo, Ray acabó atacando al campeón y a su esposa Jade Chung delante del hijo de ambos. Moose tal vez estaría mirando como George Harrison en aquel capítulo de The Simpsons: «Esto ya se ha visto».