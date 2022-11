Cuando Ethan Page dejó Impact Wrestling en enero de 2021, algunos seguidores temieron por el devenir de Josh Alexander dentro de la compañía de Anthem Sports & Entertainment, quien por personaje era considerado el menos atractivo de la dupla The North.

Pero esos seguidores no contaban con que Impact iniciaría a partir de entonces una racha de excelencia entre las doce cuerdas como no se daba en el producto desde sus mejores años. Y aquí, Alexander encaja perfectamente, convertido hoy día en uno de los mejores monarcas del panorama yanqui.

Eso sí, su camino no ha sido fácil, y apenas instantes después de retener el Campeonato Mundial Impact ante Frankie Kazarian en Over Drive, ya supo quién será su siguiente retador: Bully Ray. Eso sí, para el combate habrá que esperar hasta el 13 de enero en Hard To Kill.

Otro de los síntomas de que Impact hace bien las cosas actualmente pasa por la estabilidad en el trono de su panorama varonil. Hay que remontarse una década atrás para un reinado del Campeonato Mundial Impact (entonces TNA) que superase los 200 días, cuando Bobby Roode ostentó dicha presea un total de 256, según el registro oficial de la empresa. A la postre, ostentación del título mundial varonil de mayor longevidad en los anales de Impact.

Y si Alexander no pierde su corona antes de esa anunciada defensa de Hard To Kill, «The Walking Weapon» superará el registro de Roode, como así avisa Impact Wrestling, que expone que el canadiense ya ha superado el recorrido titular de AJ Styles en 2009-2010; segundo más duradero de un campeón mundial del producto.

.@Walking_Weapon has now reached 212 days as IMPACT World Champion – overtaking AJ Styles to make The Walking Weapon the 2nd longest reigning champion in history. pic.twitter.com/fyZYwTgEgc