Michael Oku, primer anunciado para el BOLA 2023

La escena británica nunca podía morir con tamaña cantidad de brillantes talentos que pueblan sus promotoras, unidos a los que trabajan en otras empresas y continúan ayudándola con su presencia.

Estas dos bazas se unieron el 29 de enero sobre el ring de High Stakes de RevPro, cuando Michael Oku y Will Ospreay conjuntaron tal vez el mejor mano a mano del 2022. Punto de inflexión en la carrera de Oku, hasta entonces desconocido para la mayoría del público, desde aquel encuentro este joven gladiador inglés ha vivido una serie de «primeras veces» que lo colocarán muy pronto en el radar de las grandes compañías estadounidenses, luego de debutar en NJPW durante el reciente Royal Quest II.

Pero antes, las ligas alternativas yanquis disfrutan ya de Oku, y como continuación de su debut en Game Changer Wrestling la pasada primavera, le espera la «indie» por excelencia del país de las barras y estrellas: Pro Wrestling Guerrilla.

Porque Oku es el primero en sumarse al cupo de competidores de la próxima edición del Battle Of Los Angeles.

