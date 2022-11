No es un secreto que Jon Moxley no era feliz en sus últimos tiempos como Dean Ambrose en WWE. Desde antes incluso de que abandonara la compañía McMahon en 2019 hemos hablado largo y tendido sobre tood lo que no le gustaba de su carrera como Superestrella. Y de la misma manera también de lo contento que está en AEW, incluyendo otras organizaciones, como GCW, donde también le han permitido trabajar. Y si él es feliz, su pareja, Renee Paquette, también, obviamente. Ella estuvo hablando de su cambio de ánimo cuando se convirtió en All Elite en Busted Open Radio.

► «AEW encendió de nuevo a Jon Moxley»

“Verlo entusiasmado con la lucha libre profesional nuevamente, fue realmente genial ver esa versión diferente de él. Fue una ventana muy pequeña desde que dejó la WWE hasta que volvió al trabajo. Era como ver este fuego encendido en su vientre nuevamente. Su cerebro siempre está funcionando”.

La entrevistadora de la misma empresa luchística -hace unos meses Paquette se unió a AEW- comenta también lo siguiente sobre Ambrose después de The Shield:

“Pude ver a Jon simplemente siguiendo la corriente. Pero no conocí a Jon antes de WWE. Así que no sabía necesariamente todas esas otras cosas que él realmente quería hacer”.

Jon Moxley acaba de sufrir una importante derrota al caer ante MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en Full Gear 2022. La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que fue por traición de William Regal, por lo que quizá no le sea difícil conseguir una revancha contra el nuevo monarca.

