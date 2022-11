Renée Paquette trabajó con WWE durante ocho años como Renee Young hasta que se separó de la compañía luego de SummerSlam 2020. Luego de que se cancelara el programa WWE Backstage que se transmitía por FOX se precipitó su salida de la compañía, y desde entonces se ha dedicado a sus proyectos profesionales y personales, incluyendo el nacimiento de su hija y la publicación de un libro. Hace no mucho tiempo estuvo en el WWE Performance Center filmando un contenido para la serie WWE Rivals que se transmite por la cadena A&E, y eso alimentó los rumores de un posible regreso a la compañía que hoy está a cargo de Stephanie McMahon y Triple H. Sin embargo, la realidad fue que el mes pasado hizo su debut en AEW Dynamite, donde también se encuentra su esposo Jon Moxley.

► Renee Paquette analizó con su familia el futuro de su carrera

Renee Paquette no había aparecido en ningún programa de televisión relacionado con la lucha libre desde que dejó WWE en SummerSlam 2020; sin embargo, sí fue tentada por dicha compañía para que hiciera un regreso, una vez que Triple H tomara el mando creativo de WWE. La presentadora fue entrevistada recientemente por Vickie Guerrero en Excuse Me, donde admitió que había estado en contacto con WWE antes de finalmente firmar con AEW.

«Estuve hablando con WWE, eso se filtró antes de debutar con AEW, tuve conversaciones con WWE sobre todas las cosas que están pasando allí. Cuanto más pensaba en ello y descubría cómo se ve eso y cómo se ve el futuro, pensaba: ‘No, quiero estar en AEW’. Quiero ser parte de esta compañía que está creciendo y desarrollándose. Quiero ayudar.

Quiero ayudar prestando cualquier conocimiento que tengo en este espacio para hacer las cosas bien, quiero hacer un buen trabajo, quiero estar en el camino con mi esposo, eso hace la vida más fácil. Era más eso y eran más conversaciones que Jon y yo estábamos teniendo.

Ese fue uno de esos primeros grandes momentos, ‘Tenemos que tomar una decisión como familia’. No es que no pueda hacer lo que quiero, si eso es lo que decidí hacer, hubiera estado bien, pero tienes familia. conversaciones sobre lo que tiene más sentido para todos.”

“Había ese brillo en mis ojos. Me encanta la forma… incluso el tiempo que he pasado ahora en AEW y poder trabajar allí, me encanta poder colaborar con la gente, me encanta hacer los segmentos detrás del escenario y hablar con Sonjay, hablar con diferentes talentos, hablar con Don Callis. Es divertido. Es divertido tratar de descubrir qué son esas cosas en lugar de simplemente recibir una hoja de papel e ir y hacer eso. Eso también está bien, lo disfruté durante muchos años, pero es divertido poder hacerlo de esta manera”.

Desde que se unió a AEW, Paquette ha realizado un rol similar al que tenía en WWE, haciendo entrevistas frente al público y entrevistas tras bastidores. Definitivamente meditó la decisión previo a firmar con All Elite Wrestling, y está convencida de que ha tomado la mejor decisión, pensando en el tema familiar.