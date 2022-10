Renée Paquette explica cómo se dio su llegada a AEW

El regreso de Renée Paquette a la lucha libre profesional ocurrió en el pasado show de AEW Dynamite, en donde debutó en la empresa, solo unos días después de que su esposo, Jon Moxley, firmara un nuevo contrato con la empresa por cinco años más.

Ahora, en la más reciente edición de su podcast The Sessions with Renée Paquette, la canadiense dio más detalles de cómo se gestó su retorno al negocio de los costalazos, siendo clave su esposo Mox. Estas fueron sus declaraciones:

► Renée Paquette y su travesía para volver a la lucha libre

«Estoy muy emocionado de estar de vuelta en el mundo de la lucha libre profesional. Siento que me fui en el sentido de estar en los shows, de trabajar en los espectáculos, de estar alrededor del ring, discutiendo con todo el mundo, viendo cómo se ve la creatividad, todas esas cosas. Me encanta ese aspecto.

«En los últimos dos años y medio he estado con ustedes haciendo este programa y, por supuesto, este podcast continúa como de costumbre. Que me una a AEW no afecta a The Sessions en lo absoluto, aparte de obtener más invitados geniales, pero en realidad, incluso para dar dejar un poco las cosas claras al respecto, tengo que decir que AEW siempre ha sido tan buena con nosotros y nos ha permitido programar apariciones de tantas de sus estrellas.

«Ya ha sido un proceso fácil. Se siente genial estar de vuelta en este mundo del podcast. Hemos podido estar aquí y hacer estas entrevistas y pasar el rato con gente. Es a través de Zoom y estás teniendo conversaciones diferentes a las que tendrías tras bambalinas. Aquí nosotros no hablamos demasiado de lucha libre.

«Pero, ahora que estoy de vuelta… ¡Dios, lo echaba de menos! Sí que he echado la industria de menos. Nosotros vemos tanta lucha libre en esta casa. Hablamos mucho de lucha libre en esta casa. Siempre fue una especie de sentimiento extraño y de sentirme desplazada cada vez que iba a los shows como fan en donde Jon se iba a presentar, porque siempre estaba acostumbrado a estar en los shows, pero trabajando y siendo útil y contribuyendo.

«Entonces, para mí fue raro el haber estado allí en los eventos con Jon en AEW, simplemente como una aficionada privilegiada, que por ser la esposa de Jon, simplemente podía pasar el rato junto a otros luchadores y hasta comer del catering. Es como ser un invitado de lujo y ahora, no seré invitada sino parte de la nómica.

«Así que es un poco divertido porque, por mucho que haya estado presente, hablé tras bambalinas en los shows de AEW, nunca con Tony sobre ingresar a AEW. Esto probablemente va a sonar mal y estoy seguro de que la gente lo va a sacar de contexto, pero, sinceramente, mucho de lo que estaba hablando en torno a unirme a AEW lo hacía con Jon.

«Yo le dije que quería volver a la lucha libre mundial. Echo de menos estar cerca del ambiente luchístico. Así que hablé mucho internamente con Jon y él y Tony, obviamente son muy cercanos. Y pasaron muchos meses desde que le dije que quería volver, hasta la propuesta, así que creo que Moxley le habló de que me contratara.

«Creo que mucha gente simplemente pensó que ya había terminado con la lucha libre hasta cierto punto y tal vez no querían pedirme que hiciera algo que pensaban que no quería hacer, o no querían molestar a Jon o algo así.

«Quiero estar allí como entrevistadora, como personalidad televisiva. Quiero poder ayudar a otras personas si quieren ayuda o necesitan ayuda en cosas. Quiero ser un oído para las personas de cualquier manera que pueda y usar mis ocho años de experiencia trabajando en WWE para ver cómo puedo ayudar a AEW ahora.

“Esta va a ser una situación muy diferente con AEW. Porque en la mayoría de mi tiempo con WWE me decía demasiado como: ‘Aquí está tu entrevista, este es el guion a seguir. Esto es lo que vas a hacer’. Ahora tengo la oportunidad de entrevistar a la gente, si eso tiene sentido. Quiero decir, estaba leyendo guiones antes y disfruto haciéndolo. Pero esto es diferente, en realidad entrevistar a personas sobre cosas.

“La gente se vuelve muy territorial acerca de WWE vs. AEW y todo eso. No quiero tener nada que ver con nada de eso. Amo a tanta gente en ambas compañías. WWE fue genial para mí durante años. Por supuesto, podría tener mis quejas sobre las cosas, pero ¿quién no podría quejarse sobre cualquier trabajo?