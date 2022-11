The Shield nacieron en 2012 y desde su disolución en 2014 realizaron varias reuniones con más o menos éxito en 2017, 2018 y 2019. Finalmente, la facción terminó por separarse «para siempre» cuando Jon Moxley abandonó la compañía sin ninguna intención de volver. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro en el loco mundo de la lucha libre profesional pero en cada ocasión en que le ha preguntado ha sido claro con que no quiere hacerlo. De la misma manera, Seth Rollins y Roman Reigns están totalmente alejados de aquella alianza.

► Seth Rollins y las reuniones de The Shield

Pero ahora no miramos el presente ni al futuro sino al pasado, pues «El Visionario» recordó recientemente cuando se reunieron en 2017 mientras hablaba con Graham “GSM” Matthews para Bleacher Report. El Campeón de Estados Unidos señala que no le gustó cómo la compañía manejó aquella reunión. Recordemos que el «Jefe Tribal» tuvo que ausentarse de la programación debido a sus problemas de salud y que Kurt Angle fue integrante de la agrupación de forma temporal. Los tres ganaron a Kane, Braun Strowman, Sheamus, Cesaro y The Miz en TLC.

«Supongo que un arrepentimiento habría sido manejar algunas de las reuniones un poco mejor, y algo de eso estaba fuera de nuestro control y no había nada que pudiéramos hacer. No es ideal tener a Kurt Angle con un disfraz de The Shield, pero los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, así que lo aprovechamos al máximo y hay algo que decir sobre poner a las personas en ese papel y poder tener la equidad para hacerlo».

¿Estáis de acuerdo con Seth Rollins?