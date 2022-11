Qué dirección (direcciones, más bien) va a tomar AEW después de Full Gear 2022 lo veremos a partir de esta noche con el nuevo episodio de Dynamite. Empezando por la presentación de MJF como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo así como la explicación de William Regal de por qué lo ayudó así como la confrontación que tendrá con ambos Jon Moxley. En esta historia quizá entren también Bryan Danielson y Wheeler Yuta como aliados de «MOX» en el Blackpool Combat Club. Y mucho más que está por descubrir.

► Booker T aconseja a AEW

Pero antes de ver qué tiene planeado Tony Khan para hoy vamos con las recientes declaraciones de Booker T en su podcast, The Hall of Fame. El miembro del Salón de la Fama de WWE tiene una para All Elite Wrestling. Una idea que tiene relación con la polémica que ha estado habiendo en los úlitimos meses en la compañía y que en realidad no ha terminado. Poco a poco va desapareciendo pero no olvidemos que CM Punk continúa fuera de acción y no está ni mucho menos claro que vaya a volver a la misma.

“Me gusta todo de MJF. Lo veo trabajar en el ring, así como fuera del ring, y parece que todavía es un estudiante del juego. Escuché un poco de la conferencia de prensa que hizo después… y dijo que el barco se había enderezado. Creo que eso es lo que esa empresa necesita más que nada. Creo que necesitan seguir un camino en el que la gente se centre en el programa en lugar del drama que está ocurriendo o en los individuos. Creo que cuando tienes un programa, debe centrarse en todo lo que está sucediendo y en todos los que participan en ese programa para que sea exitoso”.

¿Qué os parecen las palabras de Booker T sobre AEW?