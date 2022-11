Full Gear 2022: MJF nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW

Nadie le creía, todos dudaban de él, pero cumplió su palabra. En el PPV Full Gear 2022, y en la lucha número trece de la noche, MJF logró lo imposible y venció a Jon Moxley, para así quitarle el título y proclamarse como el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

Realmente, se dieron con todo desde el inicio. Varios golpes de antebrazo a la cara que se intercambiaron entre sí, además de un piledriver de Moxley sobre una mesa que estaba en ringside, aunque momentos antes, Moxley ya había recibido un piledriver de MJF.

El final de la lucha fue sorpresivo: William Regal le pasó una manopla a MJF y este conectó a Jon Moxley en la cara, dejándolo noqueado. MJF se guardó la manopla en su trusa y el réferi Remsburg dio las tres palmadas a la lona, declarando ganador a MJF. MJF y William Regal luego compartieron una sonrisa pícara y MJF celebró con los fans que se volvieron locos.

