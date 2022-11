Resultados IMPACT! Wrestling (10 de noviembre 2022)

3 – Bhupinder Gujjar derrotó a G Sharpe

Corto combate de realce para Gujjar, quien tiene nuevo tema de entrada.

Rhino advirtió también a Josh Alexander de que Bully Ray no es un tipo de fiar.

4 – Mickie James derrotó a Chelsea Green (con Deonna Purrazzo)

El rodeo de James continúa, pese a las interferencias de Purrazzo, quien finalmente fue expulsada de «ringside». Taylor Wilde equilibró la balanza.

Steve Maclin y Tommy Dreamer cruzaron palabras entre bastidores, y parece que se enfrentarán la semana que viene.

5 – Bully Ray derrotó a Zicky Dice (con Johnny Swinger)

Muy poco tuvo que hacer Ray para salir victorioso, pero tras el paseo, Moose le atacó.

